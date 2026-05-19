Врач объяснила, почему после кондиционера болят шея, горло и спина

Врач объяснила, почему после кондиционера появляются насморк, боль в горле и заложенность ушей, а также рассказала, как избежать переохлаждения в жару, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
С наступлением жары кондиционеры становятся практически незаменимыми дома, в офисах, автомобилях и торговых центрах. Однако вместе с прохладой многие сталкиваются с неприятными симптомами — насморком, першением в горле, заложенностью носа или ушей, а иногда даже болями в шее и спине.
Врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова рассказала, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не простыть летом.
По словам специалиста, сам кондиционер не является источником инфекции. Основная проблема связана с резкими перепадами температуры и пересушенным воздухом, которые создают дополнительную нагрузку на организм.
Когда человек несколько раз в день переходит из сильной жары в холодное помещение, организму приходится постоянно адаптироваться к новым условиям. Особенно тяжело такие перепады переносят люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
Кроме того, холодный и сухой воздух негативно влияет на слизистые оболочки носа и горла. Из-за этого снижается естественная защита организма, а вирусам становится проще распространяться.
Врач также предупредила, что загрязненные фильтры кондиционеров способны усугубить ситуацию и стать причиной проблем со здоровьем.
Одной из самых распространенных ошибок является слишком сильное охлаждение помещения.
Специалист рекомендует, чтобы разница между температурой на улице и в помещении составляла не более 5–7 градусов. Оптимальной температурой в комнате считаются 23–25 градусов тепла.
Слишком холодный воздух может спровоцировать переохлаждение, особенно если человек находится под кондиционером длительное время.
Еще одно важное правило — избегать прямого попадания холодного воздуха на тело.
Поток кондиционера лучше направлять вверх или в сторону. Если холодный воздух постоянно дует на лицо, шею, спину или грудную клетку, повышается риск воспалений, мышечных спазмов и простудных симптомов.
Особенно осторожными стоит быть в офисах и автомобилях, где люди часто находятся в неподвижном положении.
Кондиционеры заметно сушат воздух, что приводит к пересыханию слизистых оболочек.
Чтобы уменьшить негативное воздействие, врач советует использовать увлажнители воздуха, чаще проветривать помещение или ставить открытые емкости с водой. Также важно поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости в течение дня.
Пыль, грязь и бактерии, которые скапливаются в фильтрах, могут ухудшать качество воздуха в помещении.
Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать систему кондиционирования и своевременно менять или чистить фильтры. Особенно это важно в местах с большим количеством людей — офисах, магазинах и автомобилях.
Даже в жаркую погоду не стоит держать кондиционер включенным постоянно.
Врач советует периодически выключать устройство и проветривать помещение, чтобы воздух обновлялся естественным образом. Это помогает снизить сухость воздуха и уменьшает нагрузку на организм.
Наиболее чувствительны к перепадам температуры дети, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Кроме того, вероятность заболеть возрастает у людей с ослабленным иммунитетом, особенно если в коллективе уже циркулируют вирусные инфекции.
Специалисты отмечают: при правильном использовании кондиционер не представляет опасности для здоровья и помогает легче переносить летнюю жару. Главное — соблюдать умеренность и не создавать слишком резкий контраст температур.
Комментарии0 комментарий(ев)