Врач объяснила, почему после кондиционера болят шея, горло и спина

Врач объяснила, почему после кондиционера появляются насморк, боль в горле и заложенность ушей, а также рассказала, как избежать переохлаждения в жару, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

С наступлением жары кондиционеры становятся практически незаменимыми дома, в офисах, автомобилях и торговых центрах. Однако вместе с прохладой многие сталкиваются с неприятными симптомами — насморком, першением в горле, заложенностью носа или ушей, а иногда даже болями в шее и спине.

Врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова рассказала, как правильно пользоваться кондиционером, чтобы не простыть летом.

Почему кондиционер может навредить

По словам специалиста, сам кондиционер не является источником инфекции. Основная проблема связана с резкими перепадами температуры и пересушенным воздухом, которые создают дополнительную нагрузку на организм.

Когда человек несколько раз в день переходит из сильной жары в холодное помещение, организму приходится постоянно адаптироваться к новым условиям. Особенно тяжело такие перепады переносят люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Кроме того, холодный и сухой воздух негативно влияет на слизистые оболочки носа и горла. Из-за этого снижается естественная защита организма, а вирусам становится проще распространяться.

Врач также предупредила, что загрязненные фильтры кондиционеров способны усугубить ситуацию и стать причиной проблем со здоровьем.

Пять правил безопасного использования кондиционера

Поддерживать комфортную температуру

Одной из самых распространенных ошибок является слишком сильное охлаждение помещения.

Специалист рекомендует, чтобы разница между температурой на улице и в помещении составляла не более 5–7 градусов. Оптимальной температурой в комнате считаются 23–25 градусов тепла.

Слишком холодный воздух может спровоцировать переохлаждение, особенно если человек находится под кондиционером длительное время.

Не сидеть под прямым потоком воздуха

Еще одно важное правило — избегать прямого попадания холодного воздуха на тело.

Поток кондиционера лучше направлять вверх или в сторону. Если холодный воздух постоянно дует на лицо, шею, спину или грудную клетку, повышается риск воспалений, мышечных спазмов и простудных симптомов.

Особенно осторожными стоит быть в офисах и автомобилях, где люди часто находятся в неподвижном положении.

Следить за влажностью воздуха

Кондиционеры заметно сушат воздух, что приводит к пересыханию слизистых оболочек.

Чтобы уменьшить негативное воздействие, врач советует использовать увлажнители воздуха, чаще проветривать помещение или ставить открытые емкости с водой. Также важно поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости в течение дня.

Регулярно очищать кондиционер

Пыль, грязь и бактерии, которые скапливаются в фильтрах, могут ухудшать качество воздуха в помещении.

Специалисты рекомендуют регулярно обслуживать систему кондиционирования и своевременно менять или чистить фильтры. Особенно это важно в местах с большим количеством людей — офисах, магазинах и автомобилях.

Делать перерывы и проветривать помещение

Даже в жаркую погоду не стоит держать кондиционер включенным постоянно.

Врач советует периодически выключать устройство и проветривать помещение, чтобы воздух обновлялся естественным образом. Это помогает снизить сухость воздуха и уменьшает нагрузку на организм.

Кто находится в группе риска

Наиболее чувствительны к перепадам температуры дети, пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Кроме того, вероятность заболеть возрастает у людей с ослабленным иммунитетом, особенно если в коллективе уже циркулируют вирусные инфекции.

Специалисты отмечают: при правильном использовании кондиционер не представляет опасности для здоровья и помогает легче переносить летнюю жару. Главное — соблюдать умеренность и не создавать слишком резкий контраст температур.