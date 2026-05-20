Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Андрей Разин потерпел сокрушительное поражение в суде против семьи Шатунова

Новости Мира 0 581

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила прежнее решение по делу об авторских правах на песни группы «Ласковый май». Суд признал, что установление авторства за продюсером Андреем Разиным было вынесено с процессуальными нарушениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: кадр YouTube

Решение вступает в силу незамедлительно, сообщили адвокаты семьи певца Юрий Шатунов.

Суть судебного решения

Рассматривалась апелляционная жалоба вдовы певца Светланы Шатуновой на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года. Тогда авторство ряда песен «Ласкового мая» было закреплено за продюсером Андрей Разин.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что первоначальное рассмотрение дела проходило с нарушением процессуальных норм. В частности, было указано, что вопрос должен был рассматриваться в порядке искового производства, а не особого, как это было сделано ранее.

Позиция стороны Шатуновых

Адвокат семьи Юрия Шатунова отметил, что суд обратил внимание на противоречивость позиции Андрея Разина в разных судебных заседаниях.

По словам защиты, в более ранних процессах Разин указывал автором произведений другого участника музыкального коллектива, а спустя время заявлял уже собственное авторство. Это, как указал суд, стало одним из факторов, повлиявших на пересмотр дела.

Также защита заявила, что представленные Разиным материалы, включая рукописные нотные записи, не были признаны достаточным доказательством его авторства.

Оценка доказательств и позиция суда

Суд не принял аргументы стороны Разина о том, что его авторство подтверждается музыкальными записями и утверждениями о наличии профессионального музыкального образования.

Представители семьи Шатунова заявили, что в представленных материалах были обнаружены несоответствия и ошибки, которые, по их мнению, дополнительно ставят под сомнение достоверность доказательств.

История многолетнего спора

Конфликт вокруг прав на песни «Ласкового мая» длится многие годы. Речь идёт о таких известных композициях, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

В 2025 году Хостинский районный суд частично рассматривал новые обращения, связанные с попытками пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда стороны вновь поднимали вопрос об исключительных правах на 23 композиции.

Отдельно отмечалось, что ранее суд удовлетворил требования семьи Юрия Шатунова о признании за ними исключительных прав на часть музыкального наследия коллектива.

Что означает решение апелляции

Нынешнее решение апелляционного суда фактически меняет правовую оценку предыдущих судебных актов, связанных с авторством песен. Оно усиливает позицию семьи Шатунова в продолжающемся споре о правах на музыкальное наследие «Ласкового мая».

Юридические последствия решения, по словам адвокатов, начинают действовать сразу после оглашения постановления.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь