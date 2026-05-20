Андрей Разин потерпел сокрушительное поражение в суде против семьи Шатунова

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила прежнее решение по делу об авторских правах на песни группы «Ласковый май». Суд признал, что установление авторства за продюсером Андреем Разиным было вынесено с процессуальными нарушениями, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Решение вступает в силу незамедлительно, сообщили адвокаты семьи певца Юрий Шатунов.

Суть судебного решения

Рассматривалась апелляционная жалоба вдовы певца Светланы Шатуновой на решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года. Тогда авторство ряда песен «Ласкового мая» было закреплено за продюсером Андрей Разин.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что первоначальное рассмотрение дела проходило с нарушением процессуальных норм. В частности, было указано, что вопрос должен был рассматриваться в порядке искового производства, а не особого, как это было сделано ранее.

Позиция стороны Шатуновых

Адвокат семьи Юрия Шатунова отметил, что суд обратил внимание на противоречивость позиции Андрея Разина в разных судебных заседаниях.

По словам защиты, в более ранних процессах Разин указывал автором произведений другого участника музыкального коллектива, а спустя время заявлял уже собственное авторство. Это, как указал суд, стало одним из факторов, повлиявших на пересмотр дела.

Также защита заявила, что представленные Разиным материалы, включая рукописные нотные записи, не были признаны достаточным доказательством его авторства.

Оценка доказательств и позиция суда

Суд не принял аргументы стороны Разина о том, что его авторство подтверждается музыкальными записями и утверждениями о наличии профессионального музыкального образования.

Представители семьи Шатунова заявили, что в представленных материалах были обнаружены несоответствия и ошибки, которые, по их мнению, дополнительно ставят под сомнение достоверность доказательств.

История многолетнего спора

Конфликт вокруг прав на песни «Ласкового мая» длится многие годы. Речь идёт о таких известных композициях, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

В 2025 году Хостинский районный суд частично рассматривал новые обращения, связанные с попытками пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда стороны вновь поднимали вопрос об исключительных правах на 23 композиции.

Отдельно отмечалось, что ранее суд удовлетворил требования семьи Юрия Шатунова о признании за ними исключительных прав на часть музыкального наследия коллектива.

Что означает решение апелляции

Нынешнее решение апелляционного суда фактически меняет правовую оценку предыдущих судебных актов, связанных с авторством песен. Оно усиливает позицию семьи Шатунова в продолжающемся споре о правах на музыкальное наследие «Ласкового мая».

Юридические последствия решения, по словам адвокатов, начинают действовать сразу после оглашения постановления.