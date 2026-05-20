Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для 93 стран: что изменится для туристов

Таиланд пересмотрел свою визовую политику и отменил действовавший ранее 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий. Новые правила начнут действовать после официальной публикации в Королевском вестнике, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube

Власти Таиланда ужесточили правила въезда

Кабинет министров Таиланда утвердил масштабную реформу визового режима, которая существенно меняет условия въезда для иностранных туристов. Об этом сообщили власти страны со ссылкой на заявление генерального директора Департамента консульских дел Мангкона Пратумкэу.

Главным изменением стала полная отмена схемы безвизового пребывания сроком на 60 дней, которой ранее могли пользоваться граждане 93 государств и территорий.

Одновременно правительство сократило перечень стран, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Если раньше в список входили 57 государств, то теперь их осталось 54. При этом власти отдельно подчеркнули, что данный режим будет использоваться исключительно в туристических целях.

Визу по прибытии также серьезно ограничили

Реформа затронула и программу оформления визы по прибытии. В рамках новых правил количество стран, граждане которых смогут воспользоваться этой возможностью, резко сокращено — с 31 до четырех.

Кроме того, Таиланд запускает новую схему краткосрочного безвизового въезда на 15 дней для туристов из трех стран или территорий. Какие именно государства вошли в этот список, официально пока не уточняется.

Власти объяснили причины реформы

В Министерстве иностранных дел Таиланда заявили, что пересмотр визовой политики связан сразу с несколькими факторами.

Среди основных причин названы:

усиление контроля за въездом иностранцев;

вопросы национальной безопасности;

развитие туристической отрасли;

соблюдение принципа дипломатической взаимности;

упорядочение действующих визовых механизмов.

Также власти вводят правило, согласно которому каждая страна или территория сможет пользоваться только одной визовой схемой. По мнению правительства, это позволит избежать дублирования привилегий и сделать систему более прозрачной.

Когда новые правила вступят в силу

Обновленные визовые требования начнут действовать через 15 дней после официальной публикации документа в Королевском вестнике Таиланда.

Ожидается, что изменения могут затронуть туристический поток из десятков стран, включая популярные направления для зимнего отдыха и длительного пребывания.