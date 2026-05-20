18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 06:48

Таиланд отменяет 60-дневный безвизовый режим для 93 стран: что изменится для туристов

Новости Мира 0 363

Таиланд пересмотрел свою визовую политику и отменил действовавший ранее 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий. Новые правила начнут действовать после официальной публикации в Королевском вестнике, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Власти Таиланда ужесточили правила въезда

Кабинет министров Таиланда утвердил масштабную реформу визового режима, которая существенно меняет условия въезда для иностранных туристов. Об этом сообщили власти страны со ссылкой на заявление генерального директора Департамента консульских дел Мангкона Пратумкэу.

Главным изменением стала полная отмена схемы безвизового пребывания сроком на 60 дней, которой ранее могли пользоваться граждане 93 государств и территорий.

Одновременно правительство сократило перечень стран, граждане которых смогут въезжать в Таиланд без визы на 30 дней. Если раньше в список входили 57 государств, то теперь их осталось 54. При этом власти отдельно подчеркнули, что данный режим будет использоваться исключительно в туристических целях.

Визу по прибытии также серьезно ограничили

Реформа затронула и программу оформления визы по прибытии. В рамках новых правил количество стран, граждане которых смогут воспользоваться этой возможностью, резко сокращено — с 31 до четырех.

Кроме того, Таиланд запускает новую схему краткосрочного безвизового въезда на 15 дней для туристов из трех стран или территорий. Какие именно государства вошли в этот список, официально пока не уточняется.

Власти объяснили причины реформы

В Министерстве иностранных дел Таиланда заявили, что пересмотр визовой политики связан сразу с несколькими факторами.

Среди основных причин названы:

  • усиление контроля за въездом иностранцев;
  • вопросы национальной безопасности;
  • развитие туристической отрасли;
  • соблюдение принципа дипломатической взаимности;
  • упорядочение действующих визовых механизмов.

Также власти вводят правило, согласно которому каждая страна или территория сможет пользоваться только одной визовой схемой. По мнению правительства, это позволит избежать дублирования привилегий и сделать систему более прозрачной.

Когда новые правила вступят в силу

Обновленные визовые требования начнут действовать через 15 дней после официальной публикации документа в Королевском вестнике Таиланда.

Ожидается, что изменения могут затронуть туристический поток из десятков стран, включая популярные направления для зимнего отдыха и длительного пребывания.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь