18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 07:33

В WhatsApp появился новый режим секретных сообщений

Новости Мира 0 354

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает расширять возможности приватного общения. В новой тестовой версии приложения для iOS появилась функция After reading, благодаря которой сообщения будут исчезать не через фиксированный промежуток времени после отправки, а непосредственно после прочтения адресатом, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

О появлении новой опции сообщило профильное издание WABetaInfo, специализирующееся на обновлениях и скрытых функциях мессенджера.

Чем новый режим отличается от обычных исчезающих сообщений

До этого пользователи WhatsApp могли включать режим исчезающих сообщений, при котором переписка автоматически удалялась спустя определенное время после отправки — например, через сутки, неделю или 90 дней.

Новая функция работает иначе. Теперь таймер начинает отсчет только после того, как получатель откроет сообщение.

Пользователям доступны три варианта времени удаления:

  • через 5 минут после прочтения;
  • через 1 час;
  • через 12 часов.

Таким образом, сообщение может оставаться непрочитанным в чате длительное время, однако после открытия автоматически запускается отдельный таймер удаления.

Что произойдет, если сообщение не открыть

Разработчики предусмотрели и другой сценарий — если адресат так и не откроет сообщение.

В этом случае переписка все равно исчезнет автоматически спустя 24 часа после отправки. Такая мера, вероятно, нужна для того, чтобы конфиденциальные сообщения не сохранялись в чатах бесконечно долго.

Таймер у отправителя и получателя работает по-разному

Одной из особенностей новой системы стало различие в механике удаления сообщений у двух участников переписки.

У отправителя сообщение исчезает строго через установленный срок после отправки, независимо от того, прочитал ли его собеседник.

У получателя же сообщение хранится до момента открытия. После просмотра запускается таймер, который и определяет время окончательного удаления.

Подобный механизм делает функцию более гибкой и приближает ее к форматам «одноразовых» сообщений, которые уже используются в некоторых других мессенджерах и социальных сетях.

Функцию можно включать выборочно

Новый режим не будет автоматически распространяться на все чаты.

Пользователи смогут самостоятельно выбирать, в каких именно переписках активировать исчезающие сообщения после прочтения. Это позволит отдельно настраивать уровень конфиденциальности для личных, рабочих или временных диалогов.

Когда функция станет доступна всем пользователям

Пока режим After reading проходит тестирование среди ограниченного числа участников бета-программы на iOS.

В ближайшее время компания планирует постепенно расширять доступ к функции. Если в процессе тестирования не обнаружатся серьезные ошибки или проблемы со стабильностью, позже нововведение появится и в стабильной версии приложения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь