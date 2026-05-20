В WhatsApp появился новый режим секретных сообщений

Популярный мессенджер WhatsApp продолжает расширять возможности приватного общения. В новой тестовой версии приложения для iOS появилась функция After reading, благодаря которой сообщения будут исчезать не через фиксированный промежуток времени после отправки, а непосредственно после прочтения адресатом, сообщает Lada.kz.

О появлении новой опции сообщило профильное издание WABetaInfo, специализирующееся на обновлениях и скрытых функциях мессенджера.

Чем новый режим отличается от обычных исчезающих сообщений

До этого пользователи WhatsApp могли включать режим исчезающих сообщений, при котором переписка автоматически удалялась спустя определенное время после отправки — например, через сутки, неделю или 90 дней.

Новая функция работает иначе. Теперь таймер начинает отсчет только после того, как получатель откроет сообщение.

Пользователям доступны три варианта времени удаления:

через 5 минут после прочтения;

через 1 час;

через 12 часов.

Таким образом, сообщение может оставаться непрочитанным в чате длительное время, однако после открытия автоматически запускается отдельный таймер удаления.

Что произойдет, если сообщение не открыть

Разработчики предусмотрели и другой сценарий — если адресат так и не откроет сообщение.

В этом случае переписка все равно исчезнет автоматически спустя 24 часа после отправки. Такая мера, вероятно, нужна для того, чтобы конфиденциальные сообщения не сохранялись в чатах бесконечно долго.

Таймер у отправителя и получателя работает по-разному

Одной из особенностей новой системы стало различие в механике удаления сообщений у двух участников переписки.

У отправителя сообщение исчезает строго через установленный срок после отправки, независимо от того, прочитал ли его собеседник.

У получателя же сообщение хранится до момента открытия. После просмотра запускается таймер, который и определяет время окончательного удаления.

Подобный механизм делает функцию более гибкой и приближает ее к форматам «одноразовых» сообщений, которые уже используются в некоторых других мессенджерах и социальных сетях.

Функцию можно включать выборочно

Новый режим не будет автоматически распространяться на все чаты.

Пользователи смогут самостоятельно выбирать, в каких именно переписках активировать исчезающие сообщения после прочтения. Это позволит отдельно настраивать уровень конфиденциальности для личных, рабочих или временных диалогов.

Когда функция станет доступна всем пользователям

Пока режим After reading проходит тестирование среди ограниченного числа участников бета-программы на iOS.

В ближайшее время компания планирует постепенно расширять доступ к функции. Если в процессе тестирования не обнаружатся серьезные ошибки или проблемы со стабильностью, позже нововведение появится и в стабильной версии приложения.