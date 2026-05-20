Врач назвала простой способ профилактики простатита и аденомы простаты

Врач рассказала, какие упражнения могут помочь мужчинам снизить риск развития заболеваний простаты и улучшить самочувствие при уже существующих проблемах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Некоторые физические упражнения, включая адаптированные для мужчин упражнения Кегеля, способны облегчать симптомы простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Об этом рассказала врач флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Елена Ильина.
По словам специалиста, регулярная и правильно подобранная физическая активность может стать важным элементом профилактики заболеваний предстательной железы.
Предстательная железа — это небольшой орган мужской репродуктивной системы, расположенный под мочевым пузырем и окружающий начальный отдел уретры. Ее основная функция заключается в выработке секрета, входящего в состав спермы.
После 40 лет мужчины чаще сталкиваются с двумя распространенными проблемами:
Эти состояния могут существенно влиять на качество жизни, вызывая дискомфорт и нарушения мочеиспускания.
Одним из ключевых факторов, способствующих развитию и обострению простатита, является застой крови в органах малого таза.
Как отмечает врач, к этому часто приводит:
В результате замедляется крово- и лимфообращение в области таза, что повышает риск воспалительных процессов.
Особое значение для здоровья предстательной железы имеют мышцы тазового дна. Они поддерживают нормальную работу органов малого таза и участвуют в процессах мочеиспускания.
При заболеваниях простаты часто наблюдается:
Оба состояния могут усугублять симптомы и ухудшать самочувствие пациента.
По словам Елены Ильиной, упражнения Кегеля, адаптированные для мужчин, помогают нормализовать тонус мышц тазового дна. Это, в свою очередь, может:
Также такие упражнения помогают частично компенсировать давление увеличенной простаты на уретру, улучшая контроль над мочеиспусканием.
Суть упражнений Кегеля заключается в осознанном напряжении и расслаблении мышц тазового дна. Объясним на примере. Представьте, что вы останавливаете процесс мочеиспускания с помощью мышечного напряжения – это и есть базовое движение комплекса. Важно научиться напрягать тазовую мускулатуру так, чтобы мышцы бедер, ягодиц и живота оставались расслабленными.
Упражнения делают в положении стоя, сидя, а иногда лежа на удобной твердой поверхности. Подойдет пол, застеленный спортивным ковриком. Настроиться на тренировку поможет спокойная музыка.
В этом упражнении ваши мышцы играют роль «лифта», который нужно поднять на разные «этажи» или уровни.
Помимо целевых упражнений, полезны расслабляющие практики и дыхательная гимнастика. Они помогают:
В совокупности это может оказывать благоприятное влияние на здоровье предстательной железы.
