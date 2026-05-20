© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 09:49

Врач назвала простой способ профилактики простатита и аденомы простаты

Новости Мира 0 378

Врач рассказала, какие упражнения могут помочь мужчинам снизить риск развития заболеваний простаты и улучшить самочувствие при уже существующих проблемах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: inzdrav.ru

Упражнения могут помочь в профилактике заболеваний простаты

Некоторые физические упражнения, включая адаптированные для мужчин упражнения Кегеля, способны облегчать симптомы простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Об этом рассказала врач флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Елена Ильина.

По словам специалиста, регулярная и правильно подобранная физическая активность может стать важным элементом профилактики заболеваний предстательной железы.

Что такое простата и какие заболевания ей угрожают

Предстательная железа — это небольшой орган мужской репродуктивной системы, расположенный под мочевым пузырем и окружающий начальный отдел уретры. Ее основная функция заключается в выработке секрета, входящего в состав спермы.

После 40 лет мужчины чаще сталкиваются с двумя распространенными проблемами:

  • доброкачественной гиперплазией предстательной железы (аденомой простаты);
  • простатитом — воспалением предстательной железы.

Эти состояния могут существенно влиять на качество жизни, вызывая дискомфорт и нарушения мочеиспускания.

Причины развития проблем с простатой

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию и обострению простатита, является застой крови в органах малого таза.

Как отмечает врач, к этому часто приводит:

  • малоподвижный образ жизни;
  • длительная сидячая работа;
  • недостаток физической активности.

В результате замедляется крово- и лимфообращение в области таза, что повышает риск воспалительных процессов.

Роль мышц тазового дна

Особое значение для здоровья предстательной железы имеют мышцы тазового дна. Они поддерживают нормальную работу органов малого таза и участвуют в процессах мочеиспускания.

При заболеваниях простаты часто наблюдается:

  • либо чрезмерное напряжение мышц (гипертонус),
  • либо их ослабление.

Оба состояния могут усугублять симптомы и ухудшать самочувствие пациента.

Как помогают упражнения Кегеля

По словам Елены Ильиной, упражнения Кегеля, адаптированные для мужчин, помогают нормализовать тонус мышц тазового дна. Это, в свою очередь, может:

  • снижать давление на предстательную железу;
  • уменьшать болевые ощущения;
  • улучшать отток секрета;
  • способствовать более комфортному мочеиспусканию;
  • уменьшать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Также такие упражнения помогают частично компенсировать давление увеличенной простаты на уретру, улучшая контроль над мочеиспусканием.

Список топ-13 эффективных упражнений Кегеля для укрепления мышц тазового дна

Суть упражнений Кегеля заключается в осознанном напряжении и расслаблении мышц тазового дна. Объясним на примере. Представьте, что вы останавливаете процесс мочеиспускания с помощью мышечного напряжения – это и есть базовое движение комплекса. Важно научиться напрягать тазовую мускулатуру так, чтобы мышцы бедер, ягодиц и живота оставались расслабленными.

Упражнения делают в положении стоя, сидя, а иногда лежа на удобной твердой поверхности. Подойдет пол, застеленный спортивным ковриком. Настроиться на тренировку поможет спокойная музыка.

Топ-5 лучших упражнений Кегеля для мужчин

Упражнение №1

  • На 5 секунд напрягите мускулатуру промежности, затем на такое же время постепенно расслабьте.
  • Повторите цикл «напряжение-расслабление» 10 раз без пауз.

Упражнение №2

  • Выполните серию из 10 быстрых сокращений мышц (по 1-2 секунды на каждое).
  • После подхода сделайте 10-секундный перерыв, затем повторите еще дважды.

Упражнение №3

  • Мягко напрягите тазовую мускулатуру, словно выталкивая что-то.
  • Напрягайте мышцы 5 секунд, затем расслабьтесь.
  • Сделайте 10 раз.

Упражнение №4

В этом упражнении ваши мышцы играют роль «лифта», который нужно поднять на разные «этажи» или уровни.

  • Для подъема на первый уровень напрягите мышцы на 30% и удерживайте напряжение 3 секунды.
  • Затем на 3 секунды напрягите их на 60%, затем на 100% (3 секунды).
  • Расслабляйте мышцы в обратном порядке, задерживаясь на каждом уровне на 3 секунды.
  • Повторите 5-10 раз.

Упражнение №5

  • Поочередно напрягайте разные мышцы: сначала переднюю (лобковую), затем ту, что находится вокруг уретры, затем мышцу вокруг ануса.
  • Сделайте 10 подходов.

Дополнительный эффект физической активности

Помимо целевых упражнений, полезны расслабляющие практики и дыхательная гимнастика. Они помогают:

  • снизить уровень мышечного напряжения;
  • уменьшить стресс;
  • улучшить общее состояние организма.

В совокупности это может оказывать благоприятное влияние на здоровье предстательной железы.

