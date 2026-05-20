Врач назвала простой способ профилактики простатита и аденомы простаты

Врач рассказала, какие упражнения могут помочь мужчинам снизить риск развития заболеваний простаты и улучшить самочувствие при уже существующих проблемах, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Упражнения могут помочь в профилактике заболеваний простаты

Некоторые физические упражнения, включая адаптированные для мужчин упражнения Кегеля, способны облегчать симптомы простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты). Об этом рассказала врач флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Елена Ильина.

По словам специалиста, регулярная и правильно подобранная физическая активность может стать важным элементом профилактики заболеваний предстательной железы.

Что такое простата и какие заболевания ей угрожают

Предстательная железа — это небольшой орган мужской репродуктивной системы, расположенный под мочевым пузырем и окружающий начальный отдел уретры. Ее основная функция заключается в выработке секрета, входящего в состав спермы.

После 40 лет мужчины чаще сталкиваются с двумя распространенными проблемами:

доброкачественной гиперплазией предстательной железы (аденомой простаты);

простатитом — воспалением предстательной железы.

Эти состояния могут существенно влиять на качество жизни, вызывая дискомфорт и нарушения мочеиспускания.

Причины развития проблем с простатой

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию и обострению простатита, является застой крови в органах малого таза.

Как отмечает врач, к этому часто приводит:

малоподвижный образ жизни;

длительная сидячая работа;

недостаток физической активности.

В результате замедляется крово- и лимфообращение в области таза, что повышает риск воспалительных процессов.

Роль мышц тазового дна

Особое значение для здоровья предстательной железы имеют мышцы тазового дна. Они поддерживают нормальную работу органов малого таза и участвуют в процессах мочеиспускания.

При заболеваниях простаты часто наблюдается:

либо чрезмерное напряжение мышц (гипертонус),

либо их ослабление.

Оба состояния могут усугублять симптомы и ухудшать самочувствие пациента.

Как помогают упражнения Кегеля

По словам Елены Ильиной, упражнения Кегеля, адаптированные для мужчин, помогают нормализовать тонус мышц тазового дна. Это, в свою очередь, может:

снижать давление на предстательную железу;

уменьшать болевые ощущения;

улучшать отток секрета;

способствовать более комфортному мочеиспусканию;

уменьшать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Также такие упражнения помогают частично компенсировать давление увеличенной простаты на уретру, улучшая контроль над мочеиспусканием.

Список топ-13 эффективных упражнений Кегеля для укрепления мышц тазового дна

Суть упражнений Кегеля заключается в осознанном напряжении и расслаблении мышц тазового дна. Объясним на примере. Представьте, что вы останавливаете процесс мочеиспускания с помощью мышечного напряжения – это и есть базовое движение комплекса. Важно научиться напрягать тазовую мускулатуру так, чтобы мышцы бедер, ягодиц и живота оставались расслабленными.

Упражнения делают в положении стоя, сидя, а иногда лежа на удобной твердой поверхности. Подойдет пол, застеленный спортивным ковриком. Настроиться на тренировку поможет спокойная музыка.

Топ-5 лучших упражнений Кегеля для мужчин

Упражнение №1

На 5 секунд напрягите мускулатуру промежности, затем на такое же время постепенно расслабьте.

Повторите цикл «напряжение-расслабление» 10 раз без пауз.

Упражнение №2

Выполните серию из 10 быстрых сокращений мышц (по 1-2 секунды на каждое).

После подхода сделайте 10-секундный перерыв, затем повторите еще дважды.

Упражнение №3

Мягко напрягите тазовую мускулатуру, словно выталкивая что-то.

Напрягайте мышцы 5 секунд, затем расслабьтесь.

Сделайте 10 раз.

Упражнение №4

В этом упражнении ваши мышцы играют роль «лифта», который нужно поднять на разные «этажи» или уровни.

Для подъема на первый уровень напрягите мышцы на 30% и удерживайте напряжение 3 секунды.

Затем на 3 секунды напрягите их на 60%, затем на 100% (3 секунды).

Расслабляйте мышцы в обратном порядке, задерживаясь на каждом уровне на 3 секунды.

Повторите 5-10 раз.

Упражнение №5

Поочередно напрягайте разные мышцы: сначала переднюю (лобковую), затем ту, что находится вокруг уретры, затем мышцу вокруг ануса.

Сделайте 10 подходов.

Дополнительный эффект физической активности

Помимо целевых упражнений, полезны расслабляющие практики и дыхательная гимнастика. Они помогают:

снизить уровень мышечного напряжения;

уменьшить стресс;

улучшить общее состояние организма.

В совокупности это может оказывать благоприятное влияние на здоровье предстательной железы.