Пропавшую москвичку нашли в диване

В Москве обнаружено тело пропавшей женщины, которое было спрятано внутри дивана в квартире на юго-востоке города. По данным следствия, к преступлению может быть причастен её сосед по жилью, который уже покинул Россию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Ura.ru.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В юго-восточной части Москвы завершились поиски женщины, которая перестала выходить на связь около десяти дней назад. Её тело было обнаружено в квартире на Люблинской улице во время осмотра помещения следователями и криминалистами.

В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что внутри дивана в квартире находились останки пропавшей с множественными повреждениями. Обстоятельства произошедшего квалифицируются как убийство.

Заявление о пропаже поступило от родственницы

Сигнал о возможном исчезновении поступил 18 мая. В правоохранительные органы обратилась женщина, заявившая, что её сестра перестала выходить на связь и не появлялась по месту жительства.

После этого начались оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление её местонахождения.

Следователи обнаружили тело во время осмотра квартиры

Сотрудники СК и криминалисты прибыли в квартиру, где проживала женщина. В ходе детального осмотра помещения было принято решение проверить диван, внутри которого и было обнаружено тело.

Следствие продолжает устанавливать точную картину произошедшего и обстоятельства смерти.

Основной подозреваемый покинул страну

По данным следствия, к совершению преступления может быть причастен сосед погибшей по квартире — мужчина 1996 года рождения, являющийся иностранным гражданином.

Установлено, что после произошедшего он выехал за пределы России. В ближайшее время ему планируется заочно предъявить обвинение.

Проверяется возможная причастность других лиц

Следственные органы также изучают версию о возможных соучастниках преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий.

Расследование уголовного дела продолжается.