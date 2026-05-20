18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 16:58

Власти США освободили Трампа, его семью и бизнес от налоговых претензий

Новости Мира 0 258

Власти США прекратили любые налоговые разбирательства в отношении Дональда Трампа, его родственников и связанных с ними компаний в рамках мирового соглашения по делу об утечке налоговых деклараций, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Carolyn Kaster
© AP Photo / Carolyn Kaster

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, урегулирование связано с иском, который Трамп ранее подал против американской налоговой службы после публикации его налоговых деклараций. В рамках соглашения глава Белого дома согласился отозвать иск на сумму 10 миллиардов долларов.

США отказались от любых финансовых претензий

В опубликованных материалах говорится, что власти Соединенных Штатов «навсегда лишаются права» предъявлять налоговые и иные финансовые претензии к Трампу, его родственникам, доверенным лицам и связанным структурам.

Документ подписан исполняющим обязанности генерального прокурора США Todd Blanche. В тексте перечислены лица и организации, которые подпадают под действие соглашения.

Речь идет не только о самом Дональде Трампе, но и о членах его семьи, а также компаниях, связанных с бизнес-империей семьи Трамп. Кроме того, в соглашении упоминаются доверенные лица, аффилированные структуры и родственники.

Судебный спор возник после утечки налоговых деклараций

Конфликт между Трампом и Налоговой службой США начался после публикации его налоговых документов в американских СМИ. Политик неоднократно заявлял, что распространение деклараций было незаконным и носило политический характер.

В своем иске Трамп требовал компенсацию в размере 10 миллиардов долларов, утверждая, что действия государственных структур нанесли ущерб его репутации и бизнесу.

Теперь стороны пришли к компромиссу: администрация США прекращает любые налоговые претензии, а Трамп, в свою очередь, отзывает судебный иск.

Минюст США создаст фонд почти на 1,8 миллиарда долларов

Одновременно с заключением соглашения Министерство юстиции США объявило о создании специального фонда по борьбе со злоупотреблением властью.

Бюджет фонда составит 1,776 миллиарда долларов. Средства планируют направить на компенсации гражданам, которые, по версии властей, пострадали от неправомерных действий администрации бывшего президента США Joe Biden.

Подробности механизма выплат и критерии отбора получателей пока официально не раскрываются.

Решение может усилить политические позиции Трампа

Эксперты отмечают, что урегулирование спора может стать важной политической победой для Дональда Трампа. На протяжении нескольких лет налоговые расследования и финансовые претензии оставались одной из главных тем критики в адрес американского лидера.

Теперь администрация США фактически закрыла вопрос возможных налоговых преследований в отношении самого Трампа, его семьи и бизнеса.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь