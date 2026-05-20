Власти США освободили Трампа, его семью и бизнес от налоговых претензий

Власти США прекратили любые налоговые разбирательства в отношении Дональда Трампа, его родственников и связанных с ними компаний в рамках мирового соглашения по делу об утечке налоговых деклараций, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты, урегулирование связано с иском, который Трамп ранее подал против американской налоговой службы после публикации его налоговых деклараций. В рамках соглашения глава Белого дома согласился отозвать иск на сумму 10 миллиардов долларов.

США отказались от любых финансовых претензий

В опубликованных материалах говорится, что власти Соединенных Штатов «навсегда лишаются права» предъявлять налоговые и иные финансовые претензии к Трампу, его родственникам, доверенным лицам и связанным структурам.

Документ подписан исполняющим обязанности генерального прокурора США Todd Blanche. В тексте перечислены лица и организации, которые подпадают под действие соглашения.

Речь идет не только о самом Дональде Трампе, но и о членах его семьи, а также компаниях, связанных с бизнес-империей семьи Трамп. Кроме того, в соглашении упоминаются доверенные лица, аффилированные структуры и родственники.

Судебный спор возник после утечки налоговых деклараций

Конфликт между Трампом и Налоговой службой США начался после публикации его налоговых документов в американских СМИ. Политик неоднократно заявлял, что распространение деклараций было незаконным и носило политический характер.

В своем иске Трамп требовал компенсацию в размере 10 миллиардов долларов, утверждая, что действия государственных структур нанесли ущерб его репутации и бизнесу.

Теперь стороны пришли к компромиссу: администрация США прекращает любые налоговые претензии, а Трамп, в свою очередь, отзывает судебный иск.

Минюст США создаст фонд почти на 1,8 миллиарда долларов

Одновременно с заключением соглашения Министерство юстиции США объявило о создании специального фонда по борьбе со злоупотреблением властью.

Бюджет фонда составит 1,776 миллиарда долларов. Средства планируют направить на компенсации гражданам, которые, по версии властей, пострадали от неправомерных действий администрации бывшего президента США Joe Biden.

Подробности механизма выплат и критерии отбора получателей пока официально не раскрываются.

Решение может усилить политические позиции Трампа

Эксперты отмечают, что урегулирование спора может стать важной политической победой для Дональда Трампа. На протяжении нескольких лет налоговые расследования и финансовые претензии оставались одной из главных тем критики в адрес американского лидера.

Теперь администрация США фактически закрыла вопрос возможных налоговых преследований в отношении самого Трампа, его семьи и бизнеса.