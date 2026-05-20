Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
20.05.2026, 18:29

Как зеркало обманывает нас: научное объяснение восприятия внешности

Новости Мира

Зеркало и фотография часто дают разное впечатление о внешности — и это не ошибка восприятия, а сочетание оптики и особенностей работы мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Многие замечают: отражение в зеркале кажется более привычным и привлекательным, чем снимки с камеры. Причина в том, что зеркало показывает «перевернутую» версию лица, к которой человек привыкает с детства. Мозг годами запоминает именно этот образ, поэтому любое отличие на фото воспринимается как искажение.

Кроме того, зеркало демонстрирует лицо в движении — с мимикой, морганием, изменением эмоций. Фотография же фиксирует один конкретный момент, который может оказаться не самым удачным.

Оптика и почему камеры «меняют» внешность

Разница между зеркалом и фото усиливается из-за особенностей оптики.

  • Зеркала в магазинах или салонах часто имеют легкий оптический эффект, который визуально «стройнит» или вытягивает пропорции.
  • Домашние зеркала тоже не идеальны: качество стекла и амальгамы влияет на цветопередачу и отражение света.
  • Камера же фиксирует изображение иначе — с другого угла и с иным фокусным расстоянием, что может изменять пропорции лица, особенно при съемке с близкого расстояния.

В результате даже небольшие различия в расстоянии и угле съемки создают заметный эффект «другого человека».

Почему другие люди видят вас иначе, чем вы себя

С точки зрения восприятия, окружающие оценивают внешность не так, как человек сам себя в зеркале. В живом общении они видят мимику, движение, эмоции и общий образ, а не статичное изображение.

Психологи отмечают: люди часто воспринимают внешность других более позитивно, чем собственную, поскольку не сравнивают их с «привычным зеркальным образом».

Частые вопросы о зеркалах и восприятии внешности

 

Какое зеркало показывает наиболее «реальный» образ?

Наиболее близким к объективному восприятию считается ровное зеркало с качественным отражающим покрытием и нейтральным освещением. Важную роль играет и расстояние: оптимально смотреть на себя с дистанции около метра.

Почему в одних зеркалах я выгляжу иначе, чем в других?

Разница связана с качеством стекла и возможными оптическими искажениями. Более дешевые или тонкие зеркала могут слегка искажать пропорции. Иногда заметный эффект дает даже незаметная кривизна поверхности.

Разница между зеркалом и фотографией — это не объективная оценка внешности, а результат работы оптики, освещения и особенностей человеческого восприятия. Именно поэтому один и тот же человек может казаться себе по-разному в зависимости от способа «просмотра».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь