18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.93
548.43
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.05.2026, 20:07

«Стыд, который будет вечным»: в РПЦ резко прошлись по Shaman после его поступка перед фотографией

Новости Мира 0 291

В Русской православной церкви прокомментировали жест певца Shaman, совершённый перед собственными портретами. В Церкви заявили, что подобные действия не имеют духовного смысла и могут говорить о непонимании религиозных символов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Абзац».

Кадр из видео/Соцсети
Кадр из видео/Соцсети

Что произошло на концерте в Твери

Поводом для обсуждения стал эпизод перед концертом Shaman в Твери. По сообщениям СМИ, артист перекрестился, находясь рядом со своими же изображениями.

Инцидент быстро распространился в социальных сетях после публикации журналистки и телеведущей Ксения Собчак, которая обратила внимание на этот жест и сопроводила пост ироничной подписью о самооценке исполнителя словами:

«Дай бог каждому такую самооценку».

Реакция Русской православной церкви

Поступок артиста прокомментировал протоиерей Фёдор Бородин. Он заявил, что крестное знамение имеет глубокий духовный смысл и связано с христианской традицией, а его использование вне религиозного контекста может быть неверно понято.

По его словам, совершение такого жеста перед собственными изображениями не несёт духовного содержания и выглядит как проявление непонимания религиозных символов.

Священнослужитель также отметил, что подобные действия демонстрируют недостаток знаний о значении христианских обрядов и могут восприниматься как искажение их сути.

«Делать это перед фотографией просто бессмысленно — это не имеет никакого духовного действия, это просто свидетельство глупости человека. Это свидетельство глубочайшего невежества. Может случиться так, что стыд, с которым человек проживет вечность, станет для него самой большой мукой», — сказал настоятеля храма святых Космы и Дамиана на Маросейке.

О крестном знамении и его значении

В комментарии подчеркивается, что крестное знамение исторически связано с символикой христианской веры и используется верующими как религиозный акт, имеющий сакральное значение.

В Церкви напомнили, что вырывание этого жеста из контекста традиции лишает его первоначального смысла.

Возможный общественный резонанс

Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях, где пользователи разделились во мнениях: одни сочли эпизод незначительным, другие — поводом для дискуссии о границах публичного поведения артистов и восприятии религиозных символов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь