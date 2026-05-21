«Стыд, который будет вечным»: в РПЦ резко прошлись по Shaman после его поступка перед фотографией

В Русской православной церкви прокомментировали жест певца Shaman, совершённый перед собственными портретами. В Церкви заявили, что подобные действия не имеют духовного смысла и могут говорить о непонимании религиозных символов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Абзац».
Поводом для обсуждения стал эпизод перед концертом Shaman в Твери. По сообщениям СМИ, артист перекрестился, находясь рядом со своими же изображениями.
Инцидент быстро распространился в социальных сетях после публикации журналистки и телеведущей Ксения Собчак, которая обратила внимание на этот жест и сопроводила пост ироничной подписью о самооценке исполнителя словами:
«Дай бог каждому такую самооценку».
Поступок артиста прокомментировал протоиерей Фёдор Бородин. Он заявил, что крестное знамение имеет глубокий духовный смысл и связано с христианской традицией, а его использование вне религиозного контекста может быть неверно понято.
По его словам, совершение такого жеста перед собственными изображениями не несёт духовного содержания и выглядит как проявление непонимания религиозных символов.
Священнослужитель также отметил, что подобные действия демонстрируют недостаток знаний о значении христианских обрядов и могут восприниматься как искажение их сути.
«Делать это перед фотографией просто бессмысленно — это не имеет никакого духовного действия, это просто свидетельство глупости человека. Это свидетельство глубочайшего невежества. Может случиться так, что стыд, с которым человек проживет вечность, станет для него самой большой мукой», — сказал настоятеля храма святых Космы и Дамиана на Маросейке.
В комментарии подчеркивается, что крестное знамение исторически связано с символикой христианской веры и используется верующими как религиозный акт, имеющий сакральное значение.
В Церкви напомнили, что вырывание этого жеста из контекста традиции лишает его первоначального смысла.
Ситуация вызвала активное обсуждение в соцсетях, где пользователи разделились во мнениях: одни сочли эпизод незначительным, другие — поводом для дискуссии о границах публичного поведения артистов и восприятии религиозных символов.
