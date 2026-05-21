Британская радиостанция извинилась перед Карлом III за ложное сообщение о его смерти

Британская радиостанция Radio Caroline принесла официальные извинения королю Карлу III после того, как в эфире по ошибке прозвучало сообщение о смерти монарха, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Chris Jackson

В эфире случайно активировали протокол «смерть монарха»

Инцидент произошел 20 мая в Великобритании. Руководство радиостанции Radio Caroline подтвердило, что причиной громкой ошибки стал случайный запуск специального протокола, который предусмотрен для действий СМИ в случае смерти британского монарха.

После активации системы в эфире прозвучало сообщение о кончине короля Карла III. Согласно установленным правилам, радиостанция сразу прекратила вещание.

Позже выяснилось, что информация была ложной, а сама ситуация возникла из-за технического сбоя.

Директор радиостанции выступил с официальным заявлением

Директор Radio Caroline Питер Мур публично извинился перед королем и слушателями радиостанции. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях вещателя.

По его словам, компьютерная ошибка случайно запустила заранее подготовленный алгоритм действий, который существует практически на всех британских радиостанциях на случай смерти монарха.

В обращении подчеркивается, что сотрудники быстро заметили проблему после остановки эфира, восстановили вещание и сразу принесли извинения в прямом эфире.

Почему британские СМИ имеют специальные протоколы

В Великобритании существует строгая система действий для СМИ на случай смерти короля или королевы. Такие процедуры разрабатываются заранее и регулярно обновляются.

После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году британские медиа особенно внимательно относятся к подобным протоколам. Радиостанции и телеканалы обязаны оперативно менять сетку вещания, переходить на специальные выпуски новостей и соблюдать утвержденные правила подачи информации.

Именно поэтому случайный запуск подобного режима вызвал широкий резонанс среди слушателей и пользователей соцсетей.

Radio Caroline напомнила о сотрудничестве с королевской семьей

В завершение заявления руководство радиостанции отметило, что Radio Caroline ранее транслировала рождественские обращения покойной королевы Елизаветы II, а теперь продолжает сотрудничество с нынешним монархом.

На радиостанции выразили надежду, что смогут делать это «еще многие годы».

Ошибка быстро разошлась по соцсетям

Ложное сообщение о смерти Карла III быстро привлекло внимание пользователей социальных сетей и британских СМИ. Многие слушатели сначала приняли информацию за правду, поскольку остановка эфира выглядела как часть официальной процедуры.

Позже представители радиостанции подтвердили, что с королем все в порядке, а инцидент связан исключительно с технической ошибкой.