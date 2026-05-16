В 4А микрорайоне Актау обнаружили необычную постройку

Жители областного центра обнаружили, что на скалах в 4А микрорайоне строят мазар. Каким образом там появилась эта постройка, выясняют уполномоченные органы, передает Lada.kz .

Скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

В акимате Актау сообщили, что указанная территория принадлежит коммунальному государственному учреждению «Мангистауский областной центр подготовки олимпийского резерва» управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

«В настоящее время по данному вопросу от имени областного центра подготовки олимпийского резерва в управление полиции города Актау направлено дополнительное заявление, проводятся соответствующие проверочные и следственные мероприятия», - говорится в сообщении горадминистрации.

Отметим, до 70-х годов прошлого века в 4А микрорайоне было старое кладбище. Но при активном строительстве города его снесли. Об этом рассказывал археолог Андрей Астафьев.

Напомним, в 2022 году житель Актау обнаружил в 4А микрорайоне человеческую бедренную кость.