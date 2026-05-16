В Актау грунтовые воды топят подвалы в домах первого микрорайона

Жители дома №10 в 1 микрорайоне Актау пожаловались на постоянное скопление воды в подвале. По словам местного жителя Вениамина Пенросянца, проблема существует уже длительное время и доставляет серьезные неудобства жильцам, передаёт Lada.kz .

Колодец ныне не действующей дренажной системы

Изначально жители предположили, что причиной подтопления может быть воинская часть пограничной службы, расположенная напротив дома в здании бывшего детского сада. На территории объекта работает автомойка для служебного транспорта, и люди не исключали, что вода может стекать именно оттуда.

Однако в пограничной службе опровергли эту версию. Там сообщили, что автомойка оснащена системой сбора воды, после чего она направляется в канализацию, поэтому к затоплению подвалов отношения не имеет.

Как пояснил председатель ПКСК «Альтернатива» Рысбек Мергенов, обслуживающий дома 1 микрорайона, причина кроется в грунтовых водах. По его словам, еще при проектировании и строительстве Актау специалисты учитывали особенности местности, поэтому была создана инженерная система для отвода грунтовых вод. Трубы проходили возле домов №14 и №34, а также между домами №2 и №3, после чего соединялись в единую магистраль, уходящую в сторону моря.

До 1998 года система находилась на балансе КЖСА и функционировала исправно. Однако позже она осталась без обслуживания, со временем пришла в негодность, и с тех пор в подвалах ряда домов начали регулярно скапливаться грунтовые воды.

По словам Рысбека Мергенова, особенно остро проблема ощущается в девятиэтажных домах, расположенных ближе к морю. Это связано с глубиной подвальных помещений: в высотных домах она достигает трех метров, тогда как в галерейных составляет два метра. В результате вода естественным образом уходит в более глубокие подвалы.

Председатель ПКСК отметил, что неоднократно обращался с этой проблемой к акимам и депутатам, однако вопрос до сих пор остается нерешенным. При этом, по его мнению, речь идет не только о дискомфорте жителей и постепенном разрушении конструкций домов, но и об упущенной возможности рационального использования воды.

«Я собрал образец грунтовой воды и отнес его в лабораторию. Исследования показали, что качество этой воды приближено к питьевой. То есть ее можно собирать и направлять на нужды города, в первую очередь на полив, например. А объем скапливается немалый – 3 тонны воды в час, это 72 тонны в день. Столько качает насос, установленный в 11 доме».

Ситуация с подтоплением подвалов в 1 микрорайоне остается актуальной уже многие годы. Жители надеются, что местные исполнительные органы все же обратят внимание на проблему и займутся восстановлением системы отвода грунтовых вод, что позволит не только защитить жилые дома от разрушения, но и эффективно использовать природные ресурсы города.