Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
16.05.2026, 15:45

В Актау грунтовые воды топят подвалы в домах первого микрорайона

Коммунальная жизнь 0 2 014 Ольга Максимова

Жители дома №10 в 1 микрорайоне Актау пожаловались на постоянное скопление воды в подвале. По словам местного жителя Вениамина Пенросянца, проблема существует уже длительное время и доставляет серьезные неудобства жильцам, передаёт Lada.kz.

Колодец ныне не действующей дренажной системы
Колодец ныне не действующей дренажной системы

Изначально жители предположили, что причиной подтопления может быть воинская часть пограничной службы, расположенная напротив дома в здании бывшего детского сада. На территории объекта работает автомойка для служебного транспорта, и люди не исключали, что вода может стекать именно оттуда.

Однако в пограничной службе опровергли эту версию. Там сообщили, что автомойка оснащена системой сбора воды, после чего она направляется в канализацию, поэтому к затоплению подвалов отношения не имеет.

Как пояснил председатель ПКСК «Альтернатива» Рысбек Мергенов, обслуживающий дома 1 микрорайона, причина кроется в грунтовых водах. По его словам, еще при проектировании и строительстве Актау специалисты учитывали особенности местности, поэтому была создана инженерная система для отвода грунтовых вод. Трубы проходили возле домов №14 и №34, а также между домами №2 и №3, после чего соединялись в единую магистраль, уходящую в сторону моря.

До 1998 года система находилась на балансе КЖСА и функционировала исправно. Однако позже она осталась без обслуживания, со временем пришла в негодность, и с тех пор в подвалах ряда домов начали регулярно скапливаться грунтовые воды.

По словам Рысбека Мергенова, особенно остро проблема ощущается в девятиэтажных домах, расположенных ближе к морю. Это связано с глубиной подвальных помещений: в высотных домах она достигает трех метров, тогда как в галерейных составляет два метра. В результате вода естественным образом уходит в более глубокие подвалы.

Председатель ПКСК отметил, что неоднократно обращался с этой проблемой к акимам и депутатам, однако вопрос до сих пор остается нерешенным. При этом, по его мнению, речь идет не только о дискомфорте жителей и постепенном разрушении конструкций домов, но и об упущенной возможности рационального использования воды.

«Я собрал образец грунтовой воды и отнес его в лабораторию. Исследования показали, что качество этой воды приближено к питьевой. То есть ее можно собирать и направлять на нужды города, в первую очередь на полив, например. А объем скапливается немалый – 3 тонны воды в час, это 72 тонны в день. Столько качает насос, установленный в 11 доме».

Ситуация с подтоплением подвалов в 1 микрорайоне остается актуальной уже многие годы. Жители надеются, что местные исполнительные органы все же обратят внимание на проблему и займутся восстановлением системы отвода грунтовых вод, что позволит не только защитить жилые дома от разрушения, но и эффективно использовать природные ресурсы города.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь