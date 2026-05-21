Худеющим людям назвали фрукты, которые «работают как Оземпик»: что известно

Некоторые фрукты и ягоды способны естественным образом влиять на аппетит и обмен веществ, имитируя отдельные механизмы действия популярного препарата для снижения веса, заявил кардиолог, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: ru.pngtree.com

Какие фрукты могут помочь при снижении веса

Кардиолог Аурелио Рохас сообщил, что ряд фруктов и ягод способен оказывать влияние на процессы, связанные с контролем аппетита и уровнем сахара в крови. Его слова приводит издание 20minutos.

По словам специалиста, речь идет о продуктах, которые могут стимулировать выработку гормона GLP-1 — того же механизма, на который воздействует препарат Оземпик.

Как работает «Оземпик» и при чем здесь питание

Врач пояснил, что препарат имитирует действие гормона GLP-1, который:

регулирует чувство голода

повышает чувствительность к инсулину

способствует более эффективному использованию жировых запасов

Некоторые продукты, по словам Рохаса, могут косвенно поддерживать аналогичные процессы в организме за счет натурального состава и низкого гликемического индекса.

Какие продукты назвал врач

К числу таких «помогающих» продуктов специалист отнес:

гранат

киви

клубника

черника

Эти фрукты и ягоды, как отметил специалист, отличаются низким гликемическим индексом, не вызывают резких скачков сахара в крови и богаты витамином С.

Дополнительные эффекты, о которых заявил врач

Рохас также подчеркнул, что подобные продукты могут:

поддерживать иммунную систему

способствовать снижению уровня кортизола (гормона стресса)

помогать контролировать аппетит

При этом он отметил, что речь не идет о полноценной замене медикаментозного лечения.

Важно: не альтернатива лекарствам

Кардиолог отдельно подчеркнул, что фрукты и ягоды не являются аналогом лекарственного препарата и могут рассматриваться лишь как дополнительный элемент рациона при снижении веса, а не как самостоятельный способ лечения ожирения.