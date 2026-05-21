18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 08:17

Худеющим людям назвали фрукты, которые «работают как Оземпик»: что известно

Новости Мира 0 530

Некоторые фрукты и ягоды способны естественным образом влиять на аппетит и обмен веществ, имитируя отдельные механизмы действия популярного препарата для снижения веса, заявил кардиолог, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: ru.pngtree.com
Фото: ru.pngtree.com

Какие фрукты могут помочь при снижении веса

Кардиолог Аурелио Рохас сообщил, что ряд фруктов и ягод способен оказывать влияние на процессы, связанные с контролем аппетита и уровнем сахара в крови. Его слова приводит издание 20minutos.

По словам специалиста, речь идет о продуктах, которые могут стимулировать выработку гормона GLP-1 — того же механизма, на который воздействует препарат Оземпик.

Как работает «Оземпик» и при чем здесь питание

Врач пояснил, что препарат имитирует действие гормона GLP-1, который:

  • регулирует чувство голода
  • повышает чувствительность к инсулину
  • способствует более эффективному использованию жировых запасов

Некоторые продукты, по словам Рохаса, могут косвенно поддерживать аналогичные процессы в организме за счет натурального состава и низкого гликемического индекса.

Какие продукты назвал врач

К числу таких «помогающих» продуктов специалист отнес:

  • гранат
  • киви
  • клубника
  • черника

Эти фрукты и ягоды, как отметил специалист, отличаются низким гликемическим индексом, не вызывают резких скачков сахара в крови и богаты витамином С.

Дополнительные эффекты, о которых заявил врач

Рохас также подчеркнул, что подобные продукты могут:

  • поддерживать иммунную систему
  • способствовать снижению уровня кортизола (гормона стресса)
  • помогать контролировать аппетит

При этом он отметил, что речь не идет о полноценной замене медикаментозного лечения.

Важно: не альтернатива лекарствам

Кардиолог отдельно подчеркнул, что фрукты и ягоды не являются аналогом лекарственного препарата и могут рассматриваться лишь как дополнительный элемент рациона при снижении веса, а не как самостоятельный способ лечения ожирения.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь