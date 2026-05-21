Почему космонавтам удаляют гланды и зубы мудрости еще до полета

Перед полетами в космос будущим космонавтам нередко удаляют гланды и зубы мудрости даже при отсутствии жалоб. В Центре подготовки космонавтов объяснили, что такие меры помогают избежать опасных воспалений во время длительных экспедиций на орбите, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Почему врачи идут на превентивные операции

Будущие участники космических миссий проходят не только сложнейшую физическую и психологическую подготовку, но и серьезные медицинские процедуры. Как рассказал Герой России и космонавт-испытатель Денис Матвеев на встрече со студентами ИНТЦ «Валдай», перед полетами кандидатам могут заранее удалять гланды и зубы мудрости — даже если они не вызывают проблем.

По его словам, главная задача врачей заключается в том, чтобы заранее устранить любые потенциальные очаги воспаления. В космосе проведение срочных операций практически невозможно, а возвращение экипажа на Землю требует времени и зависит от технических условий миссии.

Матвеев отметил, что специалисты особенно опасаются воспалительных процессов, которые могут начаться неожиданно уже во время нахождения на орбите.

«Врачи больше всего боятся воспалений в условиях, когда на орбите нет оперативного доступа к пациенту», — пояснил космонавт.

Почему опасны даже «спящие» зубы мудрости

Космонавт рассказал, что перед собственной экспедицией продолжительностью 195 суток ему удалили зуб мудрости, который еще даже не прорезался и находился глубоко в десне.

Медики считают, что скрытые стоматологические или ЛОР-заболевания могут резко обостриться уже в условиях невесомости. Если на Земле подобные проблемы обычно решаются антибиотиками или хирургическим вмешательством, то в космосе даже незначительное воспаление становится серьезной угрозой для здоровья экипажа.

Дополнительную опасность создает изменение распределения жидкостей в организме в условиях невесомости. Из-за этого отеки и воспалительные процессы могут переноситься тяжелее, чем на Земле.

Превентивная медицина в космической отрасли

По словам Матвеева, в отдельных случаях кандидатам в космонавты проводят и более серьезные операции, если врачи видят потенциальные риски для здоровья в будущем.

Такой подход относится к превентивной медицине — направлению, которое сосредоточено не на лечении уже возникших заболеваний, а на предотвращении возможных проблем заранее.

В космической отрасли подобная практика считается особенно важной, поскольку любая болезнь во время полета может поставить под угрозу не только здоровье одного человека, но и выполнение всей миссии.

Сурдокамера и испытания изоляцией

Космонавт также рассказал о других этапах отбора, которые считаются крайне тяжелыми даже для хорошо подготовленных кандидатов.

Одним из самых сложных испытаний является сурдокамера — трехсуточная изоляция без сна и контакта с внешним миром. Во время такого тестирования специалисты оценивают психологическую устойчивость человека, его способность сохранять концентрацию и работать в условиях усталости, одиночества и сенсорной депривации.

По итогам подобных испытаний эксперты делают выводы о том, насколько кандидат способен выдерживать длительные космические экспедиции и сохранять работоспособность в экстремальных условиях.