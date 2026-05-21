© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 11:58

Почему космонавтам удаляют гланды и зубы мудрости еще до полета

Новости Мира

Перед полетами в космос будущим космонавтам нередко удаляют гланды и зубы мудрости даже при отсутствии жалоб. В Центре подготовки космонавтов объяснили, что такие меры помогают избежать опасных воспалений во время длительных экспедиций на орбите, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: roscosmos.ru

Почему врачи идут на превентивные операции

Будущие участники космических миссий проходят не только сложнейшую физическую и психологическую подготовку, но и серьезные медицинские процедуры. Как рассказал Герой России и космонавт-испытатель Денис Матвеев на встрече со студентами ИНТЦ «Валдай», перед полетами кандидатам могут заранее удалять гланды и зубы мудрости — даже если они не вызывают проблем.

По его словам, главная задача врачей заключается в том, чтобы заранее устранить любые потенциальные очаги воспаления. В космосе проведение срочных операций практически невозможно, а возвращение экипажа на Землю требует времени и зависит от технических условий миссии.

Матвеев отметил, что специалисты особенно опасаются воспалительных процессов, которые могут начаться неожиданно уже во время нахождения на орбите.

«Врачи больше всего боятся воспалений в условиях, когда на орбите нет оперативного доступа к пациенту», — пояснил космонавт.

Почему опасны даже «спящие» зубы мудрости

Космонавт рассказал, что перед собственной экспедицией продолжительностью 195 суток ему удалили зуб мудрости, который еще даже не прорезался и находился глубоко в десне.

Медики считают, что скрытые стоматологические или ЛОР-заболевания могут резко обостриться уже в условиях невесомости. Если на Земле подобные проблемы обычно решаются антибиотиками или хирургическим вмешательством, то в космосе даже незначительное воспаление становится серьезной угрозой для здоровья экипажа.

Дополнительную опасность создает изменение распределения жидкостей в организме в условиях невесомости. Из-за этого отеки и воспалительные процессы могут переноситься тяжелее, чем на Земле.

Превентивная медицина в космической отрасли

По словам Матвеева, в отдельных случаях кандидатам в космонавты проводят и более серьезные операции, если врачи видят потенциальные риски для здоровья в будущем.

Такой подход относится к превентивной медицине — направлению, которое сосредоточено не на лечении уже возникших заболеваний, а на предотвращении возможных проблем заранее.

В космической отрасли подобная практика считается особенно важной, поскольку любая болезнь во время полета может поставить под угрозу не только здоровье одного человека, но и выполнение всей миссии.

Сурдокамера и испытания изоляцией

Космонавт также рассказал о других этапах отбора, которые считаются крайне тяжелыми даже для хорошо подготовленных кандидатов.

Одним из самых сложных испытаний является сурдокамера — трехсуточная изоляция без сна и контакта с внешним миром. Во время такого тестирования специалисты оценивают психологическую устойчивость человека, его способность сохранять концентрацию и работать в условиях усталости, одиночества и сенсорной депривации.

По итогам подобных испытаний эксперты делают выводы о том, насколько кандидат способен выдерживать длительные космические экспедиции и сохранять работоспособность в экстремальных условиях.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

