Нарколог рассказал, какие изменения в поведении подростка нельзя игнорировать

Резкие перепады настроения, потеря интереса к привычной жизни, проблемы со сном и изменения аппетита могут быть поводом для беспокойства. Однако врачи предупреждают: делать выводы только по одному признаку нельзя — важно оценивать общую картину поведения подростка, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Определить, употребляет ли ребенок психоактивные вещества, по одному внешнему признаку практически невозможно. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

По словам специалиста, в современной наркологической практике не существует универсального «портрета» подростка с зависимостью. Врачи всегда обращают внимание не на отдельный симптом, а на совокупность изменений и их развитие со временем.

Специалист отметил, что чаще всего родители замечают именно перемены в поведении и эмоциональном состоянии ребенка.

Какие изменения в поведении должны насторожить родителей

Одними из наиболее распространенных тревожных сигналов считаются резкие перемены в образе жизни подростка.

Среди возможных признаков врач выделил:

внезапную смену круга общения;

стремление к закрытости и уединению;

потерю интереса к прежним увлечениям;

ухудшение успеваемости;

раздражительность и вспышки агрессии;

резкие перепады настроения;

чередование чрезмерной активности и апатии.

Кроме того, нередко меняется режим сна. У подростка может появиться бессонница, либо, наоборот, постоянная сонливость и вялость.

По словам нарколога, особенно важно обращать внимание на резкость подобных изменений и отсутствие очевидных причин для них.

Аппетит и вес тоже могут меняться

Отдельное внимание специалисты уделяют изменениям пищевых привычек.

Как пояснил врач, разные вещества могут по-разному влиять на организм. Например, стимуляторы нередко приводят к стойкому снижению аппетита и заметной потере веса. В то же время каннабиноиды способны провоцировать приступы переедания.

Однако врач подчеркнул, что сами по себе колебания аппетита еще не говорят о наркотической зависимости.

Подобные симптомы также могут быть связаны:

со стрессом;

тревожными расстройствами;

депрессией;

эмоциональными переживаниями;

нарушениями пищевого поведения.

Именно поэтому оценивать необходимо не отдельный симптом, а их сочетание.

На какие внешние признаки стоит обратить внимание

По словам специалиста, физические изменения также могут служить дополнительными маркерами возможной проблемы.

Среди них:

ухудшение состояния кожи;

воспаления и расчесы;

неопрятный внешний вид;

чрезмерная суетливость;

заторможенность движений;

необычные изменения в привычном поведении.

Особое внимание врачи обращают на так называемый «волнообразный» характер изменений, когда состояние подростка резко меняется без видимых причин.

Почему важно вовремя обратиться за помощью

Нарколог подчеркнул, что при появлении устойчивых и трудно объяснимых изменений родителям не стоит пытаться самостоятельно ставить диагноз.

По словам врача, ранняя диагностика играет ключевую роль и позволяет вовремя получить профессиональную помощь.

Специалисты рекомендуют не игнорировать тревожные сигналы, а при необходимости обращаться за консультацией к психологам, психиатрам или наркологам.