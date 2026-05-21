Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
21.05.2026, 15:21

Мужчина нашел в старых штанах лотерейный билет почти на 6 миллионов долларов

Новости Мира

Житель США случайно обнаружил забытый лотерейный билет в кармане старых штанов и успел получить выигрыш в 5,9 млн долларов (2 781 673 000 тенге) буквально за несколько дней до истечения срока его получения, сообщает Lada.kz со ссылкой на People.

Stock image of a man holding lottery tickets. Credit: Emile Wamsteker/Bloomberg via Getty
По его словам, он регулярно участвует в лотерее Нью-Джерси, поэтому решил проверить старые вещи на случай, если мог забыть купленные билеты. Именно так он и обнаружил выигрышный купон, который оказался в числе победителей розыгрыша.

Миллионный приз и строгие сроки получения

Лотерейный билет был приобретен 22 мая 2025 года и принес выигрыш в размере 5,9 млн долларов (2 781 673 000 тенге). По правилам лотереи, победитель должен был обратиться за выплатой в течение одного года после розыгрыша.

Однако в апреле 2026 года организаторы заявили, что владелец счастливого билета так и не явился за деньгами, из-за чего возник риск потери многомиллионного приза.

Поиск, который спас выигрыш

После сообщений о невостребованном выигрыше мужчина решил еще раз внимательно проверить дом. В ходе поиска он обнаружил билет, который лежал в кармане давно неиспользуемых штанов.

Осознав находку, он обратился в офис лотереи 14 мая, где подтвердили подлинность билета и право на получение денег.

Что будет с деньгами дальше

После официального подтверждения выигрыша мужчина получил право на многомиллионную выплату. Как он планирует распорядиться внезапно найденным состоянием, пока не сообщается.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь