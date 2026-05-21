Мужчина нашел в старых штанах лотерейный билет почти на 6 миллионов долларов

Житель США случайно обнаружил забытый лотерейный билет в кармане старых штанов и успел получить выигрыш в 5,9 млн долларов (2 781 673 000 тенге) буквально за несколько дней до истечения срока его получения, сообщает Lada.kz со ссылкой на People.

Stock image of a man holding lottery tickets. Credit: Emile Wamsteker/Bloomberg via Getty

По его словам, он регулярно участвует в лотерее Нью-Джерси, поэтому решил проверить старые вещи на случай, если мог забыть купленные билеты. Именно так он и обнаружил выигрышный купон, который оказался в числе победителей розыгрыша.

Миллионный приз и строгие сроки получения

Лотерейный билет был приобретен 22 мая 2025 года и принес выигрыш в размере 5,9 млн долларов (2 781 673 000 тенге). По правилам лотереи, победитель должен был обратиться за выплатой в течение одного года после розыгрыша.

Однако в апреле 2026 года организаторы заявили, что владелец счастливого билета так и не явился за деньгами, из-за чего возник риск потери многомиллионного приза.

Поиск, который спас выигрыш

После сообщений о невостребованном выигрыше мужчина решил еще раз внимательно проверить дом. В ходе поиска он обнаружил билет, который лежал в кармане давно неиспользуемых штанов.

Осознав находку, он обратился в офис лотереи 14 мая, где подтвердили подлинность билета и право на получение денег.

Что будет с деньгами дальше

После официального подтверждения выигрыша мужчина получил право на многомиллионную выплату. Как он планирует распорядиться внезапно найденным состоянием, пока не сообщается.