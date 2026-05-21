Таракан стал символом молодежи Индии после скандального заявления судьи

В Индии таракан стал неожиданным символом молодежного политического движения, которое быстро набрало популярность в соцсетях после скандального заявления судьи Верховного суда о безработных молодых людях, сообщает Lada.kz со ссылкой на BBC .

Фото: Cockroach Janta Party

Как появилась «Партия таракана»

Сатирическое политическое объединение под названием «Народная партия таракана» (Cockroach Janta Party) возникло после резонансного высказывания судьи Верховного суда Индии Сурьи Канта. Он сравнил безработную молодежь с тараканами и паразитами, что вызвало общественный резонанс.

Идея создать движение принадлежит студенту Бостонского университета Абхиджиту Дипке. По его словам, изначально проект задумывался как шутка, объединяющая людей вокруг ироничного символа.

Быстрый рост популярности в соцсетях

Несмотря на сатирический характер, инициатива стремительно набрала популярность. Всего за несколько дней:

поступили десятки тысяч заявок на вступление

движение стало активно обсуждаться в интернете

аккаунт в Instagram собрал около 10 миллионов подписчиков

По данным СМИ, это даже превысило аудиторию официального аккаунта правящей партии «Бхаратия джаната парти».

Блокировки и ограничения в соцсетях

Популярность движения привлекла внимание модераторов платформ. Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter), у которого было около 200 тысяч подписчиков, оказался скрыт для пользователей в Индии.

При попытке найти страницу появляется уведомление о блокировке «в ответ на законное требование».

Протесты в костюмах тараканов

Движение постепенно вышло за рамки интернета. Участники стали проводить уличные акции, появляясь на протестах в костюмах тараканов, превращая сатирический символ в форму политического высказывания.

История «Партии таракана» стала примером того, как интернет-сатира может быстро перерасти в массовое молодежное движение, объединенное вокруг символа протеста и критики общественных высказываний.