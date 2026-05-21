Назван неожиданный фактор постоянной усталости по утрам

Даже полноценный сон не всегда помогает человеку чувствовать себя бодрым. Одной из причин утренней усталости может оказаться неправильно подобранная подушка, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Подушка влияет на качество сна

Руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова рассказала, что многие недооценивают влияние подушки на состояние организма после сна. По ее словам, слишком мягкие или чрезмерно жесткие модели способны ухудшать качество ночного отдыха.

Специалист пояснила, что мягкая подушка не обеспечивает достаточную поддержку головы и шеи, из-за чего тело принимает неправильное положение во время сна. Слишком жесткая подушка, наоборот, создает избыточное давление и заставляет шею находиться в неестественном положении.

В результате человек может просыпаться не отдохнувшим, даже если спал достаточное количество часов.

Как правильно подобрать подушку

Эксперт отметила, что при выборе подушки важно учитывать позу, в которой человек обычно спит.

Для сна на боку рекомендуется использовать более высокую подушку. Чтобы подобрать оптимальную высоту, специалист советует измерить расстояние от шеи до края плеча в положении лежа на боку.

Тем, кто предпочитает спать на спине, подойдет подушка высотой примерно 8–10 сантиметров. Она должна поддерживать естественный изгиб шеи и не создавать лишнего напряжения.

Любителям сна на животе специалисты рекомендуют выбирать максимально низкие подушки, чтобы избежать чрезмерного изгиба шейного отдела.

Невролог предупредила о последствиях

Невролог Ангелина Батюшка подчеркнула, что неправильно подобранная подушка может приводить к постоянному напряжению мышц спины и шеи.

По словам врача, из-за этого у человека нередко появляются боли в шее, чувство разбитости после пробуждения и головные боли. Кроме того, длительный сон в неправильном положении способен негативно сказаться на осанке.

Специалисты советуют обращать внимание не только на матрас и продолжительность сна, но и на качество подушки, поскольку именно она помогает поддерживать правильное положение позвоночника во время отдыха.