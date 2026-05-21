Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.05.2026, 18:03

Назван неожиданный фактор постоянной усталости по утрам

Новости Мира 0 470

Даже полноценный сон не всегда помогает человеку чувствовать себя бодрым. Одной из причин утренней усталости может оказаться неправильно подобранная подушка, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Фото: freepik

Подушка влияет на качество сна

Руководитель отдела управления продуктом компании MOON Ангелина Логинова рассказала, что многие недооценивают влияние подушки на состояние организма после сна. По ее словам, слишком мягкие или чрезмерно жесткие модели способны ухудшать качество ночного отдыха.

Специалист пояснила, что мягкая подушка не обеспечивает достаточную поддержку головы и шеи, из-за чего тело принимает неправильное положение во время сна. Слишком жесткая подушка, наоборот, создает избыточное давление и заставляет шею находиться в неестественном положении.

В результате человек может просыпаться не отдохнувшим, даже если спал достаточное количество часов.

Как правильно подобрать подушку

Эксперт отметила, что при выборе подушки важно учитывать позу, в которой человек обычно спит.

Для сна на боку рекомендуется использовать более высокую подушку. Чтобы подобрать оптимальную высоту, специалист советует измерить расстояние от шеи до края плеча в положении лежа на боку.

Тем, кто предпочитает спать на спине, подойдет подушка высотой примерно 8–10 сантиметров. Она должна поддерживать естественный изгиб шеи и не создавать лишнего напряжения.

Любителям сна на животе специалисты рекомендуют выбирать максимально низкие подушки, чтобы избежать чрезмерного изгиба шейного отдела.

Невролог предупредила о последствиях

Невролог Ангелина Батюшка подчеркнула, что неправильно подобранная подушка может приводить к постоянному напряжению мышц спины и шеи.

По словам врача, из-за этого у человека нередко появляются боли в шее, чувство разбитости после пробуждения и головные боли. Кроме того, длительный сон в неправильном положении способен негативно сказаться на осанке.

Специалисты советуют обращать внимание не только на матрас и продолжительность сна, но и на качество подушки, поскольку именно она помогает поддерживать правильное положение позвоночника во время отдыха.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь