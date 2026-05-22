Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
21.05.2026, 20:04

Плющенко прокомментировал переход сына под флаг Азербайджана: «Непростое решение»

Новости Мира

Евгений Плющенко подтвердил, что его 13-летний сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: bloknot.ru

Переход под новый флаг

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства его сына Александра.

По словам спортсмена, решение уже принято, однако оно носит непростой и эмоционально значимый характер.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент», — заявил Плющенко в комментарии РИА Новости.

Что известно о сроках и статусе

Согласно появившейся в СМИ информации, Александр Плющенко будет представлять Азербайджан в течение пяти лет.

При этом 13-летний фигурист пока не имеет большого опыта выступлений на официальных международных стартах и в основном участвовал в российских юношеских соревнованиях.

Спортивные результаты

В январе 2025 года Александр Плющенко победил на соревнованиях, где стал единственным участником в своей категории и набрал 160,69 балла по итогам двух программ.

Позже, в конце февраля 2025 года, он выступил на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей, где занял 18-е место.

Коротко о фигуристе

Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В семье его часто называют «Гном Гномыч». Это прозвище появилось в детстве и закрепилось за мальчиком в кругу близких.

Комментарии

