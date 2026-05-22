Плющенко прокомментировал переход сына под флаг Азербайджана: «Непростое решение»

Евгений Плющенко подтвердил, что его 13-летний сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Переход под новый флаг

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства его сына Александра.

По словам спортсмена, решение уже принято, однако оно носит непростой и эмоционально значимый характер.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. Это очень непростое решение, у него в жизни наступает ответственный и волнительный момент», — заявил Плющенко в комментарии РИА Новости.

Что известно о сроках и статусе

Согласно появившейся в СМИ информации, Александр Плющенко будет представлять Азербайджан в течение пяти лет.

При этом 13-летний фигурист пока не имеет большого опыта выступлений на официальных международных стартах и в основном участвовал в российских юношеских соревнованиях.

Спортивные результаты

В январе 2025 года Александр Плющенко победил на соревнованиях, где стал единственным участником в своей категории и набрал 160,69 балла по итогам двух программ.

Позже, в конце февраля 2025 года, он выступил на Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей, где занял 18-е место.

Коротко о фигуристе

Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В семье его часто называют «Гном Гномыч». Это прозвище появилось в детстве и закрепилось за мальчиком в кругу близких.