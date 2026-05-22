В чем секрет долгой жизни: 103-летняя женщина удивила своим признанием

Американка Дороти Уилсон, которой исполнилось 103 года, рассказала о привычках, благодаря которым чувствует себя счастливой и энергичной. Историю долгожительницы опубликовало издание USA Today.
Женщина родилась 12 января 1923 года в городе Арлингтон, штат Массачусетс. Сейчас она проживает в центре для пожилых людей в Мистике, где ведет активный образ жизни и практически не сидит без дела.
По словам Уилсон, ее ежедневный график расписан буквально по часам. Она посещает фитнес-занятия, участвует в общественных мероприятиях, ходит на церковные службы и регулярно играет в карточные игры.
При этом главным источником радости американка считает вовсе не хобби, а общение с людьми.
«Лучшая часть жизни — это люди, которых вы встречаете», — призналась долгожительница.
Кроме того, Уилсон помогает новичкам адаптироваться в центре для пожилых. Она уверена, что каждому человеку важно чувствовать заботу и внимание окружающих.
Долгожительница назвала пять основных принципов, которых придерживается много лет.
Даже в 103 года женщина старается сохранять самостоятельность. Каждое утро она сама встает, одевается и отправляется на групповые тренировки.
По мнению Уилсон, движение и регулярная активность помогают поддерживать не только тело, но и эмоциональное состояние.
Еще одной важной привычкой американка считает чтение. Она ежедневно читает электронные книги и особенно интересуется историей.
По словам женщины, книги помогают лучше понимать жизнь и сохранять ясность мышления.
«Человечество никогда не учится на ошибках, но пытаться надо», — отметила она.
Особое место в жизни Уилсон занимает социализация. Она убеждена, что одиночество негативно влияет на человека, тогда как постоянное общение помогает чувствовать себя нужным и счастливым.
Женщина активно участвует в жизни сообщества и старается поддерживать контакт с окружающими.
Одним из самых необычных секретов долголетия Уилсон назвала любовь к карточным играм.
Американка играет в бридж офлайн раз в неделю, а также ежедневно устраивает онлайн-партии вместе со своими детьми.
По ее словам, такие игры помогают сохранять интерес к жизни, тренируют память и дают возможность знакомиться с новыми людьми.
«Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — рассказала она.
В вопросах еды долгожительница придерживается умеренности и простых правил. Она предпочитает морепродукты, а также ежедневно ест овощи и салаты.
Уилсон считает, что правильное питание напрямую связано с хорошим самочувствием и уровнем энергии.
Несмотря на возраст, американка сохраняет позитивный взгляд на жизнь. Она признается, что чувствует себя хорошо и старается не концентрироваться на проблемах.
«Я хорошо себя чувствую все время. А почему бы и нет? Жаловаться бесполезно», — философски заключила Дороти Уилсон.
