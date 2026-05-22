В чем секрет долгой жизни: 103-летняя женщина удивила своим признанием

103-летняя жительница США Дороти Уилсон поделилась простыми правилами, которые помогают ей сохранять активность, интерес к жизни и хорошее самочувствие даже в преклонном возрасте, сообщает Lada.kz.

Азарт к жизни и любовь к людям

Американка Дороти Уилсон, которой исполнилось 103 года, рассказала о привычках, благодаря которым чувствует себя счастливой и энергичной. Историю долгожительницы опубликовало издание USA Today.

Женщина родилась 12 января 1923 года в городе Арлингтон, штат Массачусетс. Сейчас она проживает в центре для пожилых людей в Мистике, где ведет активный образ жизни и практически не сидит без дела.

По словам Уилсон, ее ежедневный график расписан буквально по часам. Она посещает фитнес-занятия, участвует в общественных мероприятиях, ходит на церковные службы и регулярно играет в карточные игры.

При этом главным источником радости американка считает вовсе не хобби, а общение с людьми.

«Лучшая часть жизни — это люди, которых вы встречаете», — призналась долгожительница.

Кроме того, Уилсон помогает новичкам адаптироваться в центре для пожилых. Она уверена, что каждому человеку важно чувствовать заботу и внимание окружающих.

Пять привычек, которые помогают ей жить дольше

Долгожительница назвала пять основных принципов, которых придерживается много лет.

Физическая активность каждый день

Даже в 103 года женщина старается сохранять самостоятельность. Каждое утро она сама встает, одевается и отправляется на групповые тренировки.

По мнению Уилсон, движение и регулярная активность помогают поддерживать не только тело, но и эмоциональное состояние.

Чтение и постоянная работа ума

Еще одной важной привычкой американка считает чтение. Она ежедневно читает электронные книги и особенно интересуется историей.

По словам женщины, книги помогают лучше понимать жизнь и сохранять ясность мышления.

«Человечество никогда не учится на ошибках, но пытаться надо», — отметила она.

Общение как источник энергии

Особое место в жизни Уилсон занимает социализация. Она убеждена, что одиночество негативно влияет на человека, тогда как постоянное общение помогает чувствовать себя нужным и счастливым.

Женщина активно участвует в жизни сообщества и старается поддерживать контакт с окружающими.

Карточные игры и азарт

Одним из самых необычных секретов долголетия Уилсон назвала любовь к карточным играм.

Американка играет в бридж офлайн раз в неделю, а также ежедневно устраивает онлайн-партии вместе со своими детьми.

По ее словам, такие игры помогают сохранять интерес к жизни, тренируют память и дают возможность знакомиться с новыми людьми.

«Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — рассказала она.

Простое и полезное питание

В вопросах еды долгожительница придерживается умеренности и простых правил. Она предпочитает морепродукты, а также ежедневно ест овощи и салаты.

Уилсон считает, что правильное питание напрямую связано с хорошим самочувствием и уровнем энергии.

«Жаловаться бесполезно»

Несмотря на возраст, американка сохраняет позитивный взгляд на жизнь. Она признается, что чувствует себя хорошо и старается не концентрироваться на проблемах.