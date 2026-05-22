18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 07:27

В чем секрет долгой жизни: 103-летняя женщина удивила своим признанием

Новости Мира 0 366

103-летняя жительница США Дороти Уилсон поделилась простыми правилами, которые помогают ей сохранять активность, интерес к жизни и хорошее самочувствие даже в преклонном возрасте, сообщает Lada.kz. 

Фото: AFarme'Photography / Shutterstock / Fotodom
Фото: AFarme'Photography / Shutterstock / Fotodom

Азарт к жизни и любовь к людям

Американка Дороти Уилсон, которой исполнилось 103 года, рассказала о привычках, благодаря которым чувствует себя счастливой и энергичной. Историю долгожительницы опубликовало издание USA Today.

Женщина родилась 12 января 1923 года в городе Арлингтон, штат Массачусетс. Сейчас она проживает в центре для пожилых людей в Мистике, где ведет активный образ жизни и практически не сидит без дела.

По словам Уилсон, ее ежедневный график расписан буквально по часам. Она посещает фитнес-занятия, участвует в общественных мероприятиях, ходит на церковные службы и регулярно играет в карточные игры.

При этом главным источником радости американка считает вовсе не хобби, а общение с людьми.

«Лучшая часть жизни — это люди, которых вы встречаете», — призналась долгожительница.

Кроме того, Уилсон помогает новичкам адаптироваться в центре для пожилых. Она уверена, что каждому человеку важно чувствовать заботу и внимание окружающих.

Пять привычек, которые помогают ей жить дольше

Долгожительница назвала пять основных принципов, которых придерживается много лет.

Физическая активность каждый день

Даже в 103 года женщина старается сохранять самостоятельность. Каждое утро она сама встает, одевается и отправляется на групповые тренировки.

По мнению Уилсон, движение и регулярная активность помогают поддерживать не только тело, но и эмоциональное состояние.

Чтение и постоянная работа ума

Еще одной важной привычкой американка считает чтение. Она ежедневно читает электронные книги и особенно интересуется историей.

По словам женщины, книги помогают лучше понимать жизнь и сохранять ясность мышления.

«Человечество никогда не учится на ошибках, но пытаться надо», — отметила она.

Общение как источник энергии

Особое место в жизни Уилсон занимает социализация. Она убеждена, что одиночество негативно влияет на человека, тогда как постоянное общение помогает чувствовать себя нужным и счастливым.

Женщина активно участвует в жизни сообщества и старается поддерживать контакт с окружающими.

Карточные игры и азарт

Одним из самых необычных секретов долголетия Уилсон назвала любовь к карточным играм.

Американка играет в бридж офлайн раз в неделю, а также ежедневно устраивает онлайн-партии вместе со своими детьми.

По ее словам, такие игры помогают сохранять интерес к жизни, тренируют память и дают возможность знакомиться с новыми людьми.

«Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — рассказала она.

Простое и полезное питание

В вопросах еды долгожительница придерживается умеренности и простых правил. Она предпочитает морепродукты, а также ежедневно ест овощи и салаты.

Уилсон считает, что правильное питание напрямую связано с хорошим самочувствием и уровнем энергии.

«Жаловаться бесполезно»

Несмотря на возраст, американка сохраняет позитивный взгляд на жизнь. Она признается, что чувствует себя хорошо и старается не концентрироваться на проблемах.

«Я хорошо себя чувствую все время. А почему бы и нет? Жаловаться бесполезно», — философски заключила Дороти Уилсон.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь