Врач оценил массовое «паломничество» в Турцию за волосами

Новости Мира

Низкие цены, пакетные туры и обещания быстрого результата сделали Турцию одним из самых популярных направлений для пересадки волос среди граждан России. Однако вместе с ростом медицинского туризма увеличилось и число пациентов, которым затем приходится исправлять последствия неудачных операций уже у себя на родине, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: fuehair.ru

По словам специалистов клиники пересадки волос Real Trans Hair, проблема проявляется не сразу — негативные последствия могут стать заметны лишь спустя несколько месяцев.

Последствия проявляются спустя время

Врачи отмечают, что пациенты нередко сталкиваются с целым рядом осложнений после недорогих операций:

  • неестественная линия роста волос
  • повреждение донорской зоны
  • низкая приживаемость пересаженных графтов
  • воспалительные процессы

Такие последствия часто требуют повторных процедур и дополнительных финансовых затрат, к которым многие оказываются не готовы.

«Это всегда лотерея»: кто делает операции

Хирург клиники Real Trans Hair Владимир Орловский подчеркивает, что ключевая проблема медицинского туризма — не только стоимость, но и качество исполнения процедуры.

По его словам, в ряде случаев пересадку волос проводят люди без медицинского образования.

«Медицинский туризм в пересадке волос — это всегда лотерея. Услуга в Турции часто оказывается не врачами, а иногда и вовсе не медиками — местное законодательство это допускает», — отметил Орловский.

Ошибки пациентов: ставка только на фото

Специалисты указывают, что многие пациенты ориентируются исключительно на фотографии «до и после», не проверяя квалификацию врача и клиники.

Однако, как отмечают эксперты, именно это становится причиной разочарования и осложнений.

Врач приводит пример, когда пересадку волос проводил человек без медицинской квалификации, что привело к неестественному результату и психологическим последствиям для пациента.

Потоковая медицина и дешевые пакеты

Эксперты признают, что в Турции существуют сильные и профессиональные клиники. Однако основная проблема, по их словам, связана с массовым сегментом дешевых пакетных операций.

«Массовое “паломничество” — это потоковые операции, после которых пациенты часто возвращаются домой для исправления ошибок», — поясняют в Real Trans Hair.

По данным специалистов, ежегодно клиника проводит около 150 корректирующих операций после неудачного медицинского туризма.

Частые осложнения после недорогих процедур

Среди наиболее распространенных проблем врачи выделяют:

  • длительные гнойно-воспалительные процессы
  • травматичный забор донорского материала
  • неравномерную приживаемость волос
  • неестественный внешний вид

Особенно опасным считается чрезмерное изъятие волос из донорской зоны, которое может привести к необратимым последствиям.

Почему важно выбирать врача, а не цену

Специалисты подчеркивают: при выборе клиники ключевую роль играет не стоимость, а опыт хирурга и технологии работы.

Важно учитывать:

  • количество проведенных операций
  • реальные результаты пациентов
  • применяемые методики
  • индивидуальный подход

«Есть большая разница между врачом с сотнями операций и специалистом с многотысячной практикой», — отмечают в клинике.

Современные риски и ИИ-обман в фото

Отдельной проблемой становится достоверность визуальных материалов. По словам экспертов, многие фотографии результатов уже обрабатываются с использованием технологий искусственного интеллекта, что затрудняет объективную оценку качества работы.

Итог: результат — на всю жизнь

Врачи напоминают, что качественная пересадка волос должна давать долгосрочный эффект.

«Хорошая пересадка имеет пожизненную гарантию. Пересаженные волосы не выпадают и со временем могут только поседеть», — заключил Владимир Орловский.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь