Врач оценил массовое «паломничество» в Турцию за волосами

Низкие цены, пакетные туры и обещания быстрого результата сделали Турцию одним из самых популярных направлений для пересадки волос среди граждан России. Однако вместе с ростом медицинского туризма увеличилось и число пациентов, которым затем приходится исправлять последствия неудачных операций уже у себя на родине, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

По словам специалистов клиники пересадки волос Real Trans Hair, проблема проявляется не сразу — негативные последствия могут стать заметны лишь спустя несколько месяцев.

Последствия проявляются спустя время

Врачи отмечают, что пациенты нередко сталкиваются с целым рядом осложнений после недорогих операций:

неестественная линия роста волос

повреждение донорской зоны

низкая приживаемость пересаженных графтов

воспалительные процессы

Такие последствия часто требуют повторных процедур и дополнительных финансовых затрат, к которым многие оказываются не готовы.

«Это всегда лотерея»: кто делает операции

Хирург клиники Real Trans Hair Владимир Орловский подчеркивает, что ключевая проблема медицинского туризма — не только стоимость, но и качество исполнения процедуры.

По его словам, в ряде случаев пересадку волос проводят люди без медицинского образования.

«Медицинский туризм в пересадке волос — это всегда лотерея. Услуга в Турции часто оказывается не врачами, а иногда и вовсе не медиками — местное законодательство это допускает», — отметил Орловский.

Ошибки пациентов: ставка только на фото

Специалисты указывают, что многие пациенты ориентируются исключительно на фотографии «до и после», не проверяя квалификацию врача и клиники.

Однако, как отмечают эксперты, именно это становится причиной разочарования и осложнений.

Врач приводит пример, когда пересадку волос проводил человек без медицинской квалификации, что привело к неестественному результату и психологическим последствиям для пациента.

Потоковая медицина и дешевые пакеты

Эксперты признают, что в Турции существуют сильные и профессиональные клиники. Однако основная проблема, по их словам, связана с массовым сегментом дешевых пакетных операций.

«Массовое “паломничество” — это потоковые операции, после которых пациенты часто возвращаются домой для исправления ошибок», — поясняют в Real Trans Hair.

По данным специалистов, ежегодно клиника проводит около 150 корректирующих операций после неудачного медицинского туризма.

Частые осложнения после недорогих процедур

Среди наиболее распространенных проблем врачи выделяют:

длительные гнойно-воспалительные процессы

травматичный забор донорского материала

неравномерную приживаемость волос

неестественный внешний вид

Особенно опасным считается чрезмерное изъятие волос из донорской зоны, которое может привести к необратимым последствиям.

Почему важно выбирать врача, а не цену

Специалисты подчеркивают: при выборе клиники ключевую роль играет не стоимость, а опыт хирурга и технологии работы.

Важно учитывать:

количество проведенных операций

реальные результаты пациентов

применяемые методики

индивидуальный подход

«Есть большая разница между врачом с сотнями операций и специалистом с многотысячной практикой», — отмечают в клинике.

Современные риски и ИИ-обман в фото

Отдельной проблемой становится достоверность визуальных материалов. По словам экспертов, многие фотографии результатов уже обрабатываются с использованием технологий искусственного интеллекта, что затрудняет объективную оценку качества работы.

Итог: результат — на всю жизнь

Врачи напоминают, что качественная пересадка волос должна давать долгосрочный эффект.