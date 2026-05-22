Сенсационная находка в тропическом лесу переписала историю человечества

Международная группа исследователей обнаружила в Западной Африке доказательства того, что древние люди жили в густых тропических лесах около 150 тысяч лет назад. Открытие ставит под сомнение прежние представления об эволюции Homo sapiens и показывает, что люди освоили сложные природные условия намного раньше, чем считалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Ученые пересмотрели историю расселения древнего человека

Исследование, опубликованное в журнале Nature, может серьезно изменить взгляды ученых на раннюю историю человечества. Специалисты выяснили, что предки современных людей обитали во влажных тропических лесах Западной Африки еще 150 тысяч лет назад.

Ранее большинство ученых придерживались мнения, что древние люди предпочитали более открытые территории — саванны, степи и прибрежные зоны. Густые дождевые леса считались слишком сложной и неблагоприятной средой для жизни первых Homo sapiens.

Однако новые данные показывают, что человек оказался гораздо более приспособленным к различным климатическим условиям, чем предполагалось раньше.

Сенсационная находка была сделана в Кот-д'Ивуаре

Исследования проводились на археологической стоянке Бете I в современном Кот-д'Ивуар. Еще в 1980-х годах там были обнаружены каменные орудия труда древних людей, однако на тот момент технологии не позволяли точно установить возраст находок.

Спустя десятилетия ученые вновь изучили место раскопок с использованием современных методов анализа. Это позволило получить значительно более точные данные.

По словам исследователей, возраст артефактов оказался примерно вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Как ученые определили возраст находки

Для датировки археологи применили сразу несколько научных методов. Среди них:

оптически стимулированная люминесценция;

электронный парамагнитный резонанс;

анализ минеральных отложений.

Результаты разных исследований совпали и показали возраст около 150 тысяч лет.

Это делает находку одной из древнейших известных стоянок человека в тропических лесах мира.

Древние люди жили прямо в центре влажного леса

Чтобы восстановить древнюю природную среду, специалисты изучили:

пыльцу растений;

фитолиты — микроскопические частицы кремния, сохраняющиеся в растениях;

химические следы в почве и отложениях;

растительные воски.

Анализ показал, что территория уже тогда представляла собой густой влажный тропический лес.

Особое внимание ученые обратили на крайне низкое содержание пыльцы трав. Это свидетельствует о том, что древние люди жили не рядом с лесом, а непосредственно внутри полноценной дождевой экосистемы.

Открытие побило прежние рекорды

До этого старейшие подтвержденные свидетельства проживания человека в африканских тропических лесах датировались лишь 18 тысячами лет назад.

Мировым лидером долгое время считалась Юго-Восточная Азия, где были найдены следы пребывания людей возрастом около 70 тысяч лет.

Новая находка фактически более чем вдвое увеличивает возраст освоения человеком подобных природных зон.

Что это меняет в понимании эволюции человека

Авторы исследования считают, что Homo sapiens изначально были чрезвычайно гибким и адаптивным видом.

По мнению ученых, ранние люди могли успешно выживать в самых разных условиях:

в саваннах;

пустынях;

прибрежных регионах;

горных районах;

густых тропических лесах.

Это меняет традиционное представление о том, что развитие человечества происходило преимущественно в открытых ландшафтах Африки.

В лесах Африки могут скрываться еще более древние следы человека

Исследователи подчеркивают, что изучение тропических лесов остается крайне сложной задачей. Влажный климат плохо сохраняет кости, древесину и другие органические материалы, а густая растительность серьезно осложняет раскопки.

Поэтому ученые не исключают, что в будущем в Африке могут быть найдены еще более древние стоянки человека, которые помогут дополнительно переписать историю происхождения Homo sapiens.