22.05.2026, 15:07

Врач объяснила, какой чай полезнее для здоровья

Врач-диетолог рассказала, какой чай действительно полезнее для здоровья и почему выбор между зелёным и чёрным напитком чаще всего зависит не от пользы, а от вкусовых предпочтений и способа употребления, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газете.Ru»

Фото: кадр YouTube
«Самого полезного» вида чая не существует — ключевую роль играют качество напитка, температура заваривания и индивидуальные особенности организма. Об этом сообщила врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

По её словам, распространённое представление о значительной разнице между зелёным и чёрным чаем не имеет серьёзного научного подтверждения.

Все виды «настоящего чая» имеют общий источник

Специалист пояснила, что зелёный, чёрный, белый чай и улун производятся из одного растения — Camellia sinensis. Различия между ними связаны только со степенью ферментации.

При этом все виды содержат полезные биологически активные вещества:

  • зелёный чай богат катехинами, включая EGCG;
  • чёрный чай содержит теафлавины;
  • оба варианта включают полифенолы и антиоксиданты.

Некоторые наблюдательные исследования связывают регулярное умеренное употребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако речь идёт не о доказанном лечебном эффекте.

Зелёный и чёрный чай: есть ли разница

Ефимова подчеркнула, что с точки зрения влияния на здоровье принципиальной разницы между качественным зелёным и чёрным чаем нет.

Выбор между ними, по сути, определяется:

  • вкусовыми предпочтениями;
  • индивидуальной переносимостью;
  • привычками употребления.

Пакетированный чай и травяные напитки

Отдельно врач отметила, что чай в пакетиках не представляет опасности для здоровья.

Он сохраняет основные полезные вещества, хотя его вкус может отличаться от листового варианта.

При этом травяные напитки — такие как ромашка, мята или каркаде — не являются чаем в классическом смысле. Они:

  • обычно не содержат кофеин;
  • могут быть предпочтительны при чувствительности к стимуляторам.

Когда чай может быть вреден

Несмотря на пользу напитка, есть ситуации, когда его употребление стоит ограничить.

По словам специалиста, потенциальные риски связаны с:

  • слишком горячим чаем, который может повышать риск заболеваний пищевода;
  • крепким чаем, усиливающим изжогу при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
  • возможным кратковременным повышением давления у чувствительных людей;
  • снижением усвоения железа из-за содержания танинов.

В частности, при анемии врач не рекомендует запивать еду чаем.

Главное правило — умеренность

Анастасия Ефимова подчеркнула, что ключевой принцип употребления чая — умеренность и индивидуальный подход. Напиток может быть частью здорового рациона, если учитывать особенности организма и не злоупотреблять им.

