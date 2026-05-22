Врач объяснила, какой чай полезнее для здоровья

Врач-диетолог рассказала, какой чай действительно полезнее для здоровья и почему выбор между зелёным и чёрным напитком чаще всего зависит не от пользы, а от вкусовых предпочтений и способа употребления.
«Самого полезного» вида чая не существует — ключевую роль играют качество напитка, температура заваривания и индивидуальные особенности организма. Об этом сообщила врач-диетолог клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.
По её словам, распространённое представление о значительной разнице между зелёным и чёрным чаем не имеет серьёзного научного подтверждения.
Специалист пояснила, что зелёный, чёрный, белый чай и улун производятся из одного растения — Camellia sinensis. Различия между ними связаны только со степенью ферментации.
При этом все виды содержат полезные биологически активные вещества:
Некоторые наблюдательные исследования связывают регулярное умеренное употребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако речь идёт не о доказанном лечебном эффекте.
Ефимова подчеркнула, что с точки зрения влияния на здоровье принципиальной разницы между качественным зелёным и чёрным чаем нет.
Выбор между ними, по сути, определяется:
Отдельно врач отметила, что чай в пакетиках не представляет опасности для здоровья.
Он сохраняет основные полезные вещества, хотя его вкус может отличаться от листового варианта.
При этом травяные напитки — такие как ромашка, мята или каркаде — не являются чаем в классическом смысле. Они:
Несмотря на пользу напитка, есть ситуации, когда его употребление стоит ограничить.
По словам специалиста, потенциальные риски связаны с:
В частности, при анемии врач не рекомендует запивать еду чаем.
Анастасия Ефимова подчеркнула, что ключевой принцип употребления чая — умеренность и индивидуальный подход. Напиток может быть частью здорового рациона, если учитывать особенности организма и не злоупотреблять им.
