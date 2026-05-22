Хантер Байден сделал шокирующее признание о наркотиках и жизни «на грани»

Хантер Байден в откровенном интервью рассказал о многолетней наркотической зависимости, назвав себя «деградировавшим крэковым наркоманом» и сообщив, что не употребляет наркотики с 2019 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: independentsentinel.com

Откровенное признание в интервью

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден впервые публично подробно рассказал о своей борьбе с наркотической зависимостью в разговоре с телеведущей Кэндис Оуэнс.

Он заявил, что в период употребления крэка находился в глубоком личностном и психологическом кризисе.

По его словам, зависимость привела к разрушительным последствиям в личной жизни и отношениях с близкими людьми.

«Я был деградировавшим крэковым наркоманом»

В интервью Хантер Байден прямо описал свое состояние во время зависимости.

Он признался, что употреблял именно крэк-кокаин и находился в тяжелом состоянии, которое сам охарактеризовал крайне жестко.

Также он отметил, что наиболее болезненным для него стало отдаление от семьи и людей, которые пытались ему помочь.

Личный кризис и последствия зависимости

Байден рассказал, что в период зависимости совершал поступки, о которых сейчас сожалеет, и которые серьезно повлияли на его отношения с близкими.

Отдельно он упомянул, что после публикации личных данных и фотографий оказался в состоянии сильного психологического давления.

По его словам, в тот момент он фактически оказался перед выбором — продолжать бороться или окончательно сломаться.

Период трезвости и контроль пробации

Хантер Байден заявил, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

Он также сообщил, что в течение двух лет проходил регулярные тесты на наркотики под контролем службы пробации, подтверждая свою трезвость.

Обвинения, Белый дом и личные трудности

В ходе интервью телеведущая спросила его о кокаине, найденном в Белом доме в 2023 году.

Байден категорически отверг причастность к этому инциденту и заявил, что не находился в той части здания, где были обнаружены наркотики.

Он также отметил, что тяжелый период в жизни был связан с разводом и личными проблемами, которые, по его словам, запустили «очень темный цикл».

Новый этап и публичные заявления

Хантер Байден добавил, что поддержка семьи, включая брата, сыграла важную роль в его решении продолжать борьбу.

Незадолго до публикации интервью он зарегистрировался в социальной сети X, заявив, что общественность никогда по-настоящему не слышала его собственный голос.