18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.45
547.21
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.05.2026, 16:29

Хантер Байден сделал шокирующее признание о наркотиках и жизни «на грани»

Новости Мира 0 310

Хантер Байден в откровенном интервью рассказал о многолетней наркотической зависимости, назвав себя «деградировавшим крэковым наркоманом» и сообщив, что не употребляет наркотики с 2019 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: independentsentinel.com
Фото: independentsentinel.com

Откровенное признание в интервью

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден впервые публично подробно рассказал о своей борьбе с наркотической зависимостью в разговоре с телеведущей Кэндис Оуэнс.

Он заявил, что в период употребления крэка находился в глубоком личностном и психологическом кризисе.

По его словам, зависимость привела к разрушительным последствиям в личной жизни и отношениях с близкими людьми.

«Я был деградировавшим крэковым наркоманом»

В интервью Хантер Байден прямо описал свое состояние во время зависимости.

Он признался, что употреблял именно крэк-кокаин и находился в тяжелом состоянии, которое сам охарактеризовал крайне жестко.

Также он отметил, что наиболее болезненным для него стало отдаление от семьи и людей, которые пытались ему помочь.

Личный кризис и последствия зависимости

Байден рассказал, что в период зависимости совершал поступки, о которых сейчас сожалеет, и которые серьезно повлияли на его отношения с близкими.

Отдельно он упомянул, что после публикации личных данных и фотографий оказался в состоянии сильного психологического давления.

По его словам, в тот момент он фактически оказался перед выбором — продолжать бороться или окончательно сломаться.

Период трезвости и контроль пробации

Хантер Байден заявил, что не употребляет наркотики с 1 июня 2019 года.

Он также сообщил, что в течение двух лет проходил регулярные тесты на наркотики под контролем службы пробации, подтверждая свою трезвость.

Обвинения, Белый дом и личные трудности

В ходе интервью телеведущая спросила его о кокаине, найденном в Белом доме в 2023 году.

Байден категорически отверг причастность к этому инциденту и заявил, что не находился в той части здания, где были обнаружены наркотики.

Он также отметил, что тяжелый период в жизни был связан с разводом и личными проблемами, которые, по его словам, запустили «очень темный цикл».

Новый этап и публичные заявления

Хантер Байден добавил, что поддержка семьи, включая брата, сыграла важную роль в его решении продолжать борьбу.

Незадолго до публикации интервью он зарегистрировался в социальной сети X, заявив, что общественность никогда по-настоящему не слышала его собственный голос.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь