Температура воды в Каспийском море
22.05.2026, 18:06

Почему по утрам мерзнут руки: врачи объяснили неожиданную причину

Новости Мира

Ощущение холода в пальцах рук и ног сразу после пробуждения не всегда говорит о проблемах со здоровьем. Специалисты объяснили, почему организм запускает такой механизм по утрам и в каких случаях это считается нормой, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: istockphoto.com

Почему по утрам мерзнут пальцы рук и ног

Многие люди замечают, что сразу после пробуждения кисти рук или ступни остаются холодными, даже если в комнате тепло. Как объяснил специалист в области психонейроиммунологии К. Вердагер, подобная реакция организма зачастую связана не с заболеванием, а с естественными биологическими процессами.

По словам эксперта, в утренние часы организм начинает активно вырабатывать адреналин, норадреналин и дофамин. Эти гормоны помогают телу перейти из состояния сна в режим активности и подготавливают человека к новому дню.

Именно под воздействием этих веществ происходит сужение периферических сосудов — прежде всего в пальцах рук и ног. В результате температура конечностей может временно снижаться, хотя общая температура тела остается нормальной.

Для чего организму нужен такой механизм

Специалисты отмечают, что подобная реакция формировалась эволюционно и играет важную защитную роль. Когда сосуды в конечностях сужаются, организм перераспределяет кровоток в пользу жизненно важных внутренних органов.

В первую очередь речь идет о поддержании стабильной работы:

  • сердца;
  • желудочно-кишечного тракта;
  • печени;
  • мозга;
  • репродуктивной системы.

Благодаря этому внутренние органы получают достаточное количество кислорода и питательных веществ, необходимых для полноценного запуска организма после сна.

Как это связано с энергией и самочувствием

Эксперт пояснил, что утреннее перераспределение кровотока помогает организму экономно расходовать ресурсы и накапливать энергию на весь день.

Кроме того, стабильное кровоснабжение внутренних органов напрямую влияет на обмен веществ, гормональный баланс и репродуктивные функции организма.

По этой причине легкий холод в пальцах утром во многих случаях рассматривается как естественная физиологическая реакция, а не как симптом болезни.

Когда холодные руки могут быть поводом для обращения к врачу

Специалисты подчеркивают, что периодическое ощущение холода в конечностях после пробуждения обычно не требует лечения. Однако существуют ситуации, когда подобный симптом все же может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Обратиться к врачу рекомендуется, если холод в руках и ногах сопровождается:

  • сильным онемением;
  • болью;
  • изменением цвета кожи;
  • постоянной слабостью;
  • головокружением;
  • выраженной утомляемостью;
  • симптомами, сохраняющимися в течение всего дня.

В остальных случаях кратковременное охлаждение пальцев по утрам чаще всего является нормальной особенностью работы организма.

Почему не стоит паниковать

Эксперт отметил, что многие люди ошибочно воспринимают холодные руки после сна как признак серьезного заболевания. На самом деле подобный процесс нередко свидетельствует о правильной работе механизмов адаптации организма.

Понимание того, как именно тело регулирует кровообращение и распределяет энергию после пробуждения, помогает избежать лишнего беспокойства и необоснованных медицинских обследований.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь