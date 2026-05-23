Россия потребовала от Армении определиться между ЕАЭС и Евросоюзом

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва считает необходимым, чтобы Армения сделала окончательный выбор между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Sputnik / Владислав Воднев

Москва высказалась о внешнеполитическом выборе Армении

Власти России считают, что Армении необходимо определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом и выбрать между интеграцией в Евразийский экономический союз и сближением с Европейским союзом. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, Москва обращает внимание на последние политические заявления армянских властей, а также на законодательные инициативы, принимаемые в стране. На этом фоне российская сторона считает логичным, чтобы Ереван обозначил свою окончательную позицию относительно дальнейшего участия в интеграционных объединениях.

Оверчук подчеркнул, что Россия исходит из необходимости ясности в вопросе стратегического выбора Армении.

В Кремле напомнили о несовместимости двух экономических союзов

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Никол Пашинян заявлял, что участие одновременно в Таможенном союзе Евросоюза и Евразийского экономического союза невозможно по своей экономической природе.

Российский лидер отмечал, что оба объединения функционируют по разным правилам и предполагают различные экономические стандарты и механизмы регулирования. По мнению Москвы, совмещать полноценное участие в обеих системах невозможно.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков также высказывался по этой теме. Он заявил, что попытки армянских властей сохранить баланс между двумя направлениями могут негативно сказаться на развитии отношений между Москвой и Ереваном.

Пашинян ранее говорил о стремлении к членству в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние годы неоднократно заявлял о намерении страны двигаться в сторону европейской интеграции. По его словам, Армения заинтересована в будущем членстве в Европейском союзе, однако для этого стране необходимо привести внутренние стандарты и законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

Пашинян подчеркивал, что после выполнения необходимых условий вопрос о вступлении станет уже политическим решением.

На фоне этих заявлений отношения между Москвой и Ереваном продолжают оставаться предметом активных обсуждений как внутри региона, так и на международном уровне.