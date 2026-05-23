Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
22.05.2026, 19:42

Россия потребовала от Армении определиться между ЕАЭС и Евросоюзом

Новости Мира

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва считает необходимым, чтобы Армения сделала окончательный выбор между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Sputnik / Владислав Воднев

Москва высказалась о внешнеполитическом выборе Армении

Власти России считают, что Армении необходимо определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом и выбрать между интеграцией в Евразийский экономический союз и сближением с Европейским союзом. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, Москва обращает внимание на последние политические заявления армянских властей, а также на законодательные инициативы, принимаемые в стране. На этом фоне российская сторона считает логичным, чтобы Ереван обозначил свою окончательную позицию относительно дальнейшего участия в интеграционных объединениях.

Оверчук подчеркнул, что Россия исходит из необходимости ясности в вопросе стратегического выбора Армении.

В Кремле напомнили о несовместимости двух экономических союзов

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Никол Пашинян заявлял, что участие одновременно в Таможенном союзе Евросоюза и Евразийского экономического союза невозможно по своей экономической природе.

Российский лидер отмечал, что оба объединения функционируют по разным правилам и предполагают различные экономические стандарты и механизмы регулирования. По мнению Москвы, совмещать полноценное участие в обеих системах невозможно.

Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков также высказывался по этой теме. Он заявил, что попытки армянских властей сохранить баланс между двумя направлениями могут негативно сказаться на развитии отношений между Москвой и Ереваном.

Пашинян ранее говорил о стремлении к членству в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние годы неоднократно заявлял о намерении страны двигаться в сторону европейской интеграции. По его словам, Армения заинтересована в будущем членстве в Европейском союзе, однако для этого стране необходимо привести внутренние стандарты и законодательство в соответствие с требованиями ЕС.

Пашинян подчеркивал, что после выполнения необходимых условий вопрос о вступлении станет уже политическим решением.

На фоне этих заявлений отношения между Москвой и Ереваном продолжают оставаться предметом активных обсуждений как внутри региона, так и на международном уровне.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь