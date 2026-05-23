В Кыргызстане снова рассматривают возможность эвакуации тела Натальи Наговицыной с пика Победы

В МЧС Кыргызстана заявили о готовности рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, передает Lada.kz .

Кадр из видео. Палатка Натальи Наговицыной на пике Победы

По данным агентства, в МЧС Кыргызстана отметили, что готовы оказать необходимое содействие в рамках своей компетенции, включая координацию и, при наличии безопасных условий, авиационную поддержку с привлечением воздушного транспорта министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что вопрос эвакуации тела с пика Победы пока находится на стадии обсуждения, окончательное решение о проведении операции еще не принято.

В августе 2025 года альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Инцидент произошел на высоте около 7,2 тысячи метров.

Несколько групп альпинистов пытались спасти женщину, однако из-за тяжелых погодных условий сделать это не удалось. Во время одной из спасательных операций погиб один из участников. В итоге Наталья Наговицына осталась на высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком, а также запасом еды и воды. Официально поисково-спасательная операция была прекращена 25 августа 2025 года.