18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.05.2026, 10:45

В Кыргызстане снова рассматривают возможность эвакуации тела Натальи Наговицыной с пика Победы

Новости Мира 0 587

В МЧС Кыргызстана заявили о готовности рассмотреть возможность содействия в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, погибшей на пике Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства, передает Lada.kz

 

Кадр из видео. Палатка Натальи Наговицыной на пике Победы
Кадр из видео. Палатка Натальи Наговицыной на пике Победы

По данным агентства, в МЧС Кыргызстана отметили, что готовы оказать необходимое содействие в рамках своей компетенции, включая координацию и, при наличии безопасных условий, авиационную поддержку с привлечением воздушного транспорта министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что вопрос эвакуации тела с пика Победы пока находится на стадии обсуждения, окончательное решение о проведении операции еще не принято.

В августе 2025 года альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги во время спуска с пика Победы — самой высокой точки Тянь-Шаня. Инцидент произошел на высоте около 7,2 тысячи метров.

Несколько групп альпинистов пытались спасти женщину, однако из-за тяжелых погодных условий сделать это не удалось. Во время одной из спасательных операций погиб один из участников. В итоге Наталья Наговицына осталась на высоте с поврежденной палаткой, спальным мешком, а также запасом еды и воды. Официально поисково-спасательная операция была прекращена 25 августа 2025 года. 

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь