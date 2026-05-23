23.05.2026, 11:31

Названы три напитка, которые могут улучшить работу мозга

Врач рассказал о трех напитках, которые способны положительно влиять на когнитивные функции, улучшать кровообращение и снижать риск развития деменции, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay

Как пишет издание Deia, ссылаясь на доктора Сеспедеса, некоторые напитки могут оказывать положительное влияние на работу головного мозга и когнитивные функции.

По словам специалиста, одним из наиболее полезных напитков для мозга является зеленый чай. Врач отметил, что регулярное употребление этого напитка может снижать риск развития деменции на 43 процента.

При этом, как подчеркнул доктор, для достижения подобного эффекта необходимо выпивать не менее двух чашек зеленого чая в день.

Еще одним полезным напитком специалист назвал свекольный сок. По его словам, он способствует повышению уровня оксида азота – вещества, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток.

Если это полезно для сердца, то будет полезно и для мозга, - отметил Сеспедес.

Врач также обратил внимание, что употреблять свекольный сок рекомендуется после еды, содержащей белок и клетчатку. Это поможет избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Третьим напитком, который доктор назвал полезным для мозга, стал латте с куркумой. По словам специалиста, такой напиток может способствовать очищению мозга от бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Для приготовления латте с куркумой врач рекомендовал вскипятить куркуму, черный перец и корицу в кокосовом молоке, затем процедить смесь и добавить небольшое количество натурального меда высокого качества.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь