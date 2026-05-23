Названы три напитка, которые могут улучшить работу мозга

Врач рассказал о трех напитках, которые способны положительно влиять на когнитивные функции, улучшать кровообращение и снижать риск развития деменции, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Как пишет издание Deia, ссылаясь на доктора Сеспедеса, некоторые напитки могут оказывать положительное влияние на работу головного мозга и когнитивные функции.

По словам специалиста, одним из наиболее полезных напитков для мозга является зеленый чай. Врач отметил, что регулярное употребление этого напитка может снижать риск развития деменции на 43 процента.

При этом, как подчеркнул доктор, для достижения подобного эффекта необходимо выпивать не менее двух чашек зеленого чая в день.

Еще одним полезным напитком специалист назвал свекольный сок. По его словам, он способствует повышению уровня оксида азота – вещества, которое расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток.

Если это полезно для сердца, то будет полезно и для мозга, - отметил Сеспедес.

Врач также обратил внимание, что употреблять свекольный сок рекомендуется после еды, содержащей белок и клетчатку. Это поможет избежать резких скачков уровня сахара в крови.

Третьим напитком, который доктор назвал полезным для мозга, стал латте с куркумой. По словам специалиста, такой напиток может способствовать очищению мозга от бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

Для приготовления латте с куркумой врач рекомендовал вскипятить куркуму, черный перец и корицу в кокосовом молоке, затем процедить смесь и добавить небольшое количество натурального меда высокого качества.