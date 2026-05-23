Гарри Каспарова объявили в международный розыск

Как следует из материалов дела, 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, признанного в России иностранным агентом, объявили в международный розыск.

Согласно опубликованной информации, федеральный и межгосударственный розыск был инициирован специальным циркуляром.

По данным агентства, в феврале 2026 года Каспарову заочно предъявили обвинения по двум эпизодам, связанным с неисполнением обязанностей иностранного агента.

Кроме того, в конце декабря 2025 года шахматиста заочно арестовали по делу о публичных призывах к терроризму. Позже Московский городской суд признал данное решение законным и отклонил апелляционную жалобу.

Каспарову заочно назначили меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. Уточняется, что срок начнет исчисляться с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, либо после фактического задержания на территории России.

Министерство юстиции РФ внесло Гарри Каспарова в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Позднее, в марте 2024 года, его также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

После завершения профессиональной шахматной карьеры Каспаров занялся общественно-политической деятельностью.