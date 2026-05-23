«Ты похорошела» – уже не комплимент? Психолог объяснила, какие фразы могут обидеть человека

Даже безобидный на первый взгляд комплимент может задеть собеседника – психолог рассказала, каких фраз лучше избегать и как хвалить человека так, чтобы не вызвать неловкость или раздражение, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Попытки сделать комплимент нередко приводят к неловким ситуациям. Причем дискомфорт могут испытывать обе стороны – как человек, который говорит приятные слова, так и тот, кто их получает. О том, как правильно делать комплименты и каких формулировок стоит избегать, рассказала психолог, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

По словам специалиста, внешность для многих остается чувствительной темой, поскольку люди по-разному воспринимают стандарты красоты, возрастные изменения и собственный внешний вид.

Как объяснила психолог, даже фраза «ты похорошела» может восприниматься неоднозначно. С одной стороны, это звучит как похвала, но с другой – подразумевает, что раньше человек выглядел хуже. Кроме того, собеседнику может быть непонятно, что именно изменилось и почему теперь стало «лучше».

Эксперт рекомендует избегать сравнений и оценочных суждений, особенно если речь идет о внешности. Более безопасным вариантом считаются комплименты, которые относятся к текущему моменту и не сравнивают человека с прошлым или другими людьми.

В качестве примера психолог привела фразы: «мне нравится твоя прическа» вместо «этот цвет волос тебе идет намного больше прежнего», а также «загар тебе к лицу» вместо «наконец-то ты выглядишь отдохнувшей».

Отдельно специалист предупредила, что комментарии о весе, возрасте или изменениях внешности могут оказаться болезненными, даже если сказаны с позитивным намерением. По ее словам, собеседник может переживать личные обстоятельства, о которых окружающие не знают.

Так, потеря веса иногда связана не со спортом и правильным питанием, а с болезнью или стрессом. А новая короткая стрижка может быть вынужденной мерой после неудачного окрашивания волос.

Психолог также советует учитывать степень близости между людьми. По ее словам, любой комплимент – это определенное вторжение в личное пространство, поэтому важно понимать контекст общения.

Она отметила, что фразы, уместные в разговоре с близким другом, могут выглядеть неуместно или даже нарушать субординацию в рабочей среде. Комплимент коллеге на совещании и приятные слова подруге в отпуске – это разные ситуации, требующие разного подхода.

Еще одна распространенная ошибка – использовать комплименты как способ получить что-то взамен. По словам Артеменко, неискреннюю лесть люди часто считывают интуитивно, и она может вызвать противоположную реакцию.

Психолог считает, что комплименты должны быть искренними и сказанными тогда, когда действительно хочется выразить симпатию или поддержку.

Кроме того, эксперт рекомендует смещать внимание с отдельных особенностей внешности на общий образ человека.

По ее словам, окружающим зачастую приятнее, когда замечают их стиль, энергетику или индивидуальность, а не только одежду, фигуру или прическу.