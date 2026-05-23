Врач рассказала, как за три месяца снизить риск диабета без жестких диет

По словам диетолога, гастроэнтеролога и исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурии Диановой, снизить риск развития диабета можно за сравнительно короткий срок – около трех месяцев.

Как сообщает специалист, развитию преддиабета и диабета второго типа часто способствуют сразу несколько факторов. Среди них – хронический стресс, недостаток физической активности, а также избыток вредной пищи в ежедневном рационе.

При этом врач подчеркнула, что пытаться резко изменить образ жизни и полностью отказаться от всех привычек сразу не стоит. По ее мнению, переход к более здоровому питанию должен происходить постепенно.

В первую очередь Дианова посоветовала сократить потребление сладких газированных напитков и большого количества сахара. В качестве альтернативы специалист рекомендовала выбирать полезные сладости без сахара.

Вместо сахара используйте полезные сладости без сахара, необработанные сухофрукты с орехами, а вместо газировок – газированную воду с минимальными добавками: фруктами, ягодами, мятой или базиликом, - посоветовала врач.

Еще одной важной рекомендацией стало снижение потребления продуктов из белой муки и переработанного мяса. Вместо них диетолог советует включать в рацион цельнозерновой хлеб, рыбу, мясо птицы и домашнюю еду.

Как отметила Дианова, даже одно полезное действие, которое регулярно повторяется в течение месяца, может помочь человеку выйти из зоны риска по диабету.

Специалист также подчеркнула, что новые привычки лучше вводить постепенно – по одному правилу каждый месяц. Такой подход позволяет организму и человеку легче адаптироваться к изменениям в питании и снижает вероятность срывов.