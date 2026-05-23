Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
23.05.2026, 16:59

Врач рассказала, как за три месяца снизить риск диабета без жестких диет

Новости Мира 0 464

Диетолог Нурия Дианова заявила, что уменьшить риск развития преддиабета и диабета второго типа можно всего за три месяца, если постепенно изменить некоторые привычки, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По словам диетолога, гастроэнтеролога и исполнительного директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурии Диановой, снизить риск развития диабета можно за сравнительно короткий срок – около трех месяцев.

Как сообщает специалист, развитию преддиабета и диабета второго типа часто способствуют сразу несколько факторов. Среди них – хронический стресс, недостаток физической активности, а также избыток вредной пищи в ежедневном рационе.

При этом врач подчеркнула, что пытаться резко изменить образ жизни и полностью отказаться от всех привычек сразу не стоит. По ее мнению, переход к более здоровому питанию должен происходить постепенно.

В первую очередь Дианова посоветовала сократить потребление сладких газированных напитков и большого количества сахара. В качестве альтернативы специалист рекомендовала выбирать полезные сладости без сахара.

Вместо сахара используйте полезные сладости без сахара, необработанные сухофрукты с орехами, а вместо газировок – газированную воду с минимальными добавками: фруктами, ягодами, мятой или базиликом, - посоветовала врач.

Еще одной важной рекомендацией стало снижение потребления продуктов из белой муки и переработанного мяса. Вместо них диетолог советует включать в рацион цельнозерновой хлеб, рыбу, мясо птицы и домашнюю еду.

Как отметила Дианова, даже одно полезное действие, которое регулярно повторяется в течение месяца, может помочь человеку выйти из зоны риска по диабету.

Специалист также подчеркнула, что новые привычки лучше вводить постепенно – по одному правилу каждый месяц. Такой подход позволяет организму и человеку легче адаптироваться к изменениям в питании и снижает вероятность срывов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь