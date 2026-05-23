18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.05.2026, 18:26

Врач назвал опасные симптомы при головной боли

Новости Мира 0 473

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки головной боли, которые могут указывать на серьезные заболевания и требуют обращения к специалисту, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптомах головной боли, которые медики относят к так называемым «красным флагам». По его словам, подобные признаки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист отметил, что особое внимание следует обратить на головную боль, которая впервые в жизни появляется ночью и будит человека во сне. Также настораживающим симптомом считается боль, которую пациент описывает как самую сильную за всю жизнь.

Кроме того, поводом для обращения к врачу является впервые возникшая головная боль у человека старше 50 лет. Опасным признаком, по словам врача, может быть и изменение интенсивности боли при смене положения тела – когда она усиливается или, наоборот, ослабевает.

Мясников также подчеркнул, что медицинская консультация необходима, если головная боль сопровождается нарушением речи, онемением конечностей или других частей тела.

По словам специалиста, такие симптомы могут быть связаны с серьезными заболеваниями, включая опухоли, опасные инфекции и аневризму сосудов головного мозга.

