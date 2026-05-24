Врач назвала алкогольные напитки, которые чаще всего вызывают аллергию

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории Гемотест Екатерина Кашух рассказала, какие алкогольные напитки чаще всего становятся причиной аллергических реакций и неприятных симптомов.

По словам специалиста, наиболее часто псевдоаллергические реакции вызывают напитки со сложным составом. В частности, одним из самых распространенных провокаторов считается красное вино, поскольку в нем содержится большое количество гистамина и сульфитов.

Также причиной ухудшения самочувствия может стать пиво. Врач пояснила, что в его составе присутствуют дрожжи, солод и глютен, которые относятся к потенциальным аллергенам.

Кроме того, специалист предупредила, что неприятные реакции организма способны вызывать игристые вина и шампанское. Эти напитки богаты веществами, которые могут усиливать покраснение кожи, ощущение жара и другие сосудистые реакции.

Отдельно врач упомянула ликеры и алкогольные коктейли. По ее словам, в подобных напитках зачастую содержится большое количество ароматизаторов, красителей и различных добавок, которые также способны спровоцировать аллергическую реакцию.