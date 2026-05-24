24.05.2026, 08:50

Стюардесса раскрыла секретные коды экипажа, используемые при ЧП на борту

Новости Мира

Бортпроводники во время полетов используют специальные кодовые слова, позволяющие незаметно передавать информацию о внештатных ситуациях. Некоторые из этих обозначений применяются при ухудшении состояния пассажиров, угрозе безопасности или подготовке к экстренной эвакуации. О значении авиационных кодов и причинах их использования рассказали представители отрасли, сообщает  Lada.kz со сылкой на progorod76.ru.

Фото pixabay.com

Во время авиаперелетов пассажиры нередко слышат короткие фразы или непонятные обозначения, которыми обмениваются члены экипажа. Как выяснилось, за такими словами могут скрываться сигналы о нештатных ситуациях на борту.

Одним из наиболее известных обозначений считается код ABP — сокращение от Able-Bodied Passengers. Его используют в случаях, когда экипажу необходимо быстро определить среди пассажиров физически крепких и психологически устойчивых людей, которые при необходимости смогут помочь во время экстренной эвакуации. Обычно внимание обращают на мужчин спортивного телосложения, военных, врачей или других пассажиров, способных четко выполнять указания экипажа.

Существуют и специальные коды для более серьезных происшествий. Так, обозначения 300 или Angel могут использоваться в случае смерти пассажира во время полета. В свою очередь, сигналы Squawk 7500 и Hotel относятся к чрезвычайным ситуациям, связанным с угрозой захвата воздушного судна.

Для медицинских случаев в авиации также действует отдельная система обозначений. Например, Code Red означает критическое состояние человека или угрозу жизни, тогда как Code Yellow применяется при менее серьезных проблемах со здоровьем пассажира.

Помимо официальных сигналов, среди бортпроводников существуют и неформальные обозначения. Так, привлекательных пассажирок иногда в шутку называют «Красотка на борту», а людей, занявших сразу несколько кресел, — «Русалками». Опаздывающих к посадке пассажиров экипажи нередко именуют «Бегунами».

Эксперты подчеркивают, что использование подобных кодов связано прежде всего с вопросами безопасности. По словам действующего пилота гражданской авиации и эксперта по безопасности полетов Алексей Кочемасов, главная задача экипажа во время любой внештатной ситуации — не допустить паники среди пассажиров.

Как отмечает специалист, если открыто сообщать о серьезных происшествиях или экстренной подготовке к аварийной посадке, это может вызвать хаос в салоне и затруднить работу экипажа. Именно поэтому сотрудники авиакомпаний используют профессиональные шифры, позволяющие быстро обмениваться информацией и координировать действия без лишнего внимания со стороны пассажиров.

