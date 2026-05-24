24.05.2026, 10:15

Советский «Луноход-1» спустя десятилетия подал сигнал с поверхности Луны

Новости Мира

Советский аппарат «Луноход-1», связь с которым была потеряна еще в 1971 году, вновь привлек внимание ученых после неожиданного сигнала с Луны. Исследователи смогли обнаружить аппарат благодаря снимкам NASA и получили от него мощный лазерный отклик. По словам специалистов, сигнал оказался даже сильнее, чем у «Лунохода-2», передаёт  Lada.kz со ссылкой на Space Daily.

Фото pixabay.com

Советский аппарат «Луноход-1», который перестал выходить на связь более полувека назад, вновь оказался в центре внимания научного сообщества. Ученые смогли получить от него сигнал спустя почти 40 лет после того, как аппарат считался потерянным.

«Луноход-1» был доставлен на поверхность Луны автоматической станцией «Луна-17» 17 ноября 1970 года. Аппарат проработал почти год, хотя первоначально срок его эксплуатации рассчитывался на значительно более короткий период. За время миссии он преодолел около 10,5 километра по лунной поверхности и передал на Землю большое количество снимков и научных данных. Окончательно связь с ним прервалась 4 октября 1971 года.

Несмотря на то что аппарат оставался на Луне, ученые со временем потеряли точные координаты его местонахождения. Это делало невозможным использование установленного на борту лазерного отражателя, поскольку для получения сигнала требовалось крайне точное наведение оборудования.

Ситуация изменилась в 2010 году после работы американского орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter. Благодаря детальным снимкам поверхности Луны исследователям удалось определить точное расположение советского лунохода. После этого специалисты обсерватории Apache Point в американском штате Нью-Мексико направили лазерный импульс в сторону аппарата и получили ответный сигнал.

По словам ученого Тома Мерфи из Калифорнийского университета, отражатель «Лунохода-1» продемонстрировал неожиданно высокую эффективность. Во время первых измерений аппарат вернул около 2000 фотонов, тогда как ранее лучшим результатом считался показатель «Лунохода-2» — примерно 750 фотонов.

Исследователи отметили, что отражатель первого советского лунохода сохранился в отличном состоянии и оказался примерно в четыре раза эффективнее аналогичного устройства на «Луноходе-2». Эти данные были опубликованы в научной статье журнала Icarus.

Ученые подчеркивают, что подобные измерения имеют важное значение для науки. Лазерные сигналы позволяют с высокой точностью определять расстояние между Землей и Луной, изучать особенности лунной орбиты, а также исследовать внутреннее строение спутника Земли. Благодаря таким экспериментам специалисты установили, что Луна ежегодно удаляется от Земли примерно на 3,8 сантиметра.

Кроме того, расположение «Лунохода-1» ближе к краю видимой стороны Луны дает исследователям дополнительные возможности для наблюдений и более точных научных расчетов. По мнению специалистов, аппарат, созданный еще в советскую эпоху, продолжает приносить пользу науке даже спустя десятилетия после завершения своей миссии.

