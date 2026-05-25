18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 07:11

Мужчина выжил с температурой тела 46,5 °C: врачи назвали это медицинским чудом

Новости Мира 0 590

В медицине считается, что нагрев человеческого тела до 42 градусов Цельсия — это необратимый рубеж, за которым следует гибель. Однако история знает уникальный случай, когда пациент выжил после рекордных 46,5 °C, бросив вызов всем законам биологии, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: medaboutme.ru
Фото: medaboutme.ru

Смертельный рубеж: почему 42 °C считаются критическим пределом

Для большинства людей критическая отметка на градуснике находится в районе 42 °C. При таком сильном перегреве в организме запускаются необратимые патологические процессы. Прежде всего начинается денатурация белков — под воздействием экстремального тепла белковые соединения (включая те, из которых состоит головной мозг) меняют свою структуру, «сворачиваются» и теряют жизнеспособность.

Если температура поднимается выше 43 °C, вероятность летального исхода достигает 99%.

Исключение из правил: Относительную стойкость к экстремальному жару могут проявлять дети в возрасте до 5 лет. Из-за того, что их система терморегуляции еще окончательно не сформирована, в медицинской практике фиксировались случаи выживания малышей при температуре 43,5 °C. Однако даже на этом фоне случай Уилли Джонса остается абсолютной аномалией.

Экстремальные 46,5 °C: как был установлен абсолютный мировой рекорд

Уникальный инцидент, официально занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, произошел летом 1980 года в США. 52-летний американец Уилли Джонс был доставлен в больницу города Атланта в разгар аномальной жары. На улице в тот день было около +40 °C, а влажность воздуха достигала катастрофических 100%.

Комбинация внешних факторов привела к тяжелейшему тепловому удару. Когда врачи провели ректальное измерение температуры тела Джонса, приборы показали шокирующие 46,5 °C.

Медики были уверены, что пациент обречен, и фактически подписали ему смертный приговор. Вопреки всем прогнозам, мужчина не просто выжил, но и провел в больнице всего 24 дня, после чего выписался на своих ногах. Более того, обследование показало, что его головной мозг практически не пострадал.

Парадоксальная теория: как алкоголь спас жизнь

Ученые и медики до сих пор спорят, что именно спасло Уилли Джонса. Ведущая научная теория звучит парадоксально: мужчину могла спасти его пагубная привычка.

Джонс страдал хроническим алкоголизмом. Из-за многолетнего токсического воздействия его естественная система терморегуляции была серьезно нарушена. Когда организм столкнулся с экстремальным перегревом, деформированная нервная система попросту «не поняла» масштаб угрозы. Организм не стал тратить колоссальные ресурсы на агрессивную, но уже бесполезную борьбу, а принял внешнюю жару как условную норму. Это затормозило фатальное сворачивание белков и спасло внутренние органы от мгновенного отказа.

Ответы на популярные вопросы о высокой температуре

Правда ли, что температура может подняться до 44 °C при укусе бешеного животного?

Нет, это миф. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и вызывает тяжелые неврологические симптомы, включая водобоязнь и агрессию. На этапе разгара болезни у пациентов действительно поднимается температура (лихорадка), но она редко превышает субфебрильные или умеренно высокие значения (38–39 °C). Достижение отметки в 44 °C для вируса бешенства нехарактерно — такие цифры бывают только при тяжелейших тепловых ударах или повреждениях центра терморегуляции в мозге.

Какую максимальную температуру зафиксировали у ребенка?

В медицинской литературе описаны редкие случаи, когда дети в возрасте до 5 лет выживали при температуре 43,5 °C. Детский организм обладает определенной пластичностью, однако любые показатели выше 41 °C требуют экстренной реанимационной помощи, так как несут прямую угрозу жизни ребенка и могут вызвать отек мозга.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь