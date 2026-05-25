Прогноз Жириновского о НАТО и ЕС снова привлек внимание СМИ

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще при жизни детально описал геополитический раскол, который приведет к ликвидации Евросоюза и Североатлантического альянса. По прогнозам политика, ключевым триггером глобальных изменений станет экономический демарш Германии, уставшей содержать другие европейские государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
«Немецкий донор» закроет кошелек: почему рухнет Евросоюз

В российских медиа и экспертных кругах продолжают анализировать богатое политическое наследие Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР, известный своими точными геополитическими прогнозами, оставил четкий сценарий того, как именно прекратит свое существование современная европейская архитектура безопасности и интеграции.

По мнению Жириновского, главной уязвимостью Европейского союза является его финансовая модель, полностью завязанная на нескольких сильных игроках. Главным экономическим локомотивом и одновременно «спонсором» объединения долгие годы выступает Германия. Однако, как утверждал политик в своих публичных выступлениях, этот ресурс не безграничен.

Рано или поздно Берлин столкнется с критической экономической усталостью от необходимости субсидировать более слабые иждивенческие экономики Европы. Как только немецкое руководство осознает нерентабельность содержания ЕС, Берлин примет решение о выходе из союза. Этот шаг, по оценкам Жириновского, мгновенно спровоцирует принцип домино:

  • Коллапс интеграции: Без немецких вливаний ЕС прекратит существование в течение считанных месяцев.

  • Смерть евро: Общеевропейская валюта уйдет в прошлое, а Германия вернется к своей национальной валюте — немецкой марке.

  • Иждивенчество окраин: Оставшиеся без дотаций европейские страны окажутся на грани масштабного дефолта и экономического кризиса.

Почему европейцы откажутся воевать за интересы Вашингтона

Выход из Евросоюза станет лишь первым шагом в масштабной перестройке карты мира. Жириновский был абсолютно убежден, что следом за экономическим расколом последует и военный. Германия, избавившись от диктата Брюсселя, примет решение покинуть и Североатлантический альянс (НАТО).

«Европейцы не захотят воевать за интересы США», — подчеркивал в своих выступлениях основатель ЛДПР.

Политик полагал, что европейские элиты и простые граждане осознают бессмысленность участия в военных авантюрах Вашингтона, которые несут прямую угрозу безопасности самой Европы. Лишившись своего ключевого европейского плацдарма, НАТО потеряет всякий смысл и фактически самоликвидируется. В качестве временного дедлайна для этих тектонических сдвигов Жириновский называл 2030 год.

Новый мировой порядок: ось Москва — Берлин и доминирование Пекина

Что же произойдет после падения западных институтов? Владимир Жириновский прогнозировал кардинальное изменение векторов сотрудничества. После распада ЕС и НАТО Германия будет вынуждена искать сильных союзников на континенте, и главным стратегическим партнером Берлина станет Москва. Этот союз позволит стабилизировать ситуацию в Евразии.

Параллельно с этим начнется закат американской гегемонии. США, согласно прогнозам политика, будут вынуждены уйти в глубокую самоизоляцию, зафиксировавшись исключительно внутри североамериканского континента и решая собственные внутренние проблемы.

Глобальную же шахматную доску к середине XXI века займет мощный стратегический тандем России и Китая. Именно этот союз, по мнению Жириновского, станет главным полюсом силы и займет неоспоримое доминирующее положение в новом, многополярном мире.

