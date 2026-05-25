18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 09:05

Понимать с полуслова: в Китае создали гаджет, который переводит лай и мяуканье в текст

Новости Мира 0 479

Технологический стартап Meng Xiaoyi из Ханчжоу анонсировал выпуск революционного устройства, способного расшифровывать эмоции и звуки животных. Разработчики обещают стереть языковой барьер между человеком и его питомцем, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Технологический прорыв: как работает «умный» ошейник

Новинка от китайских инженеров представляет собой компактное устройство, которое крепится на шею питомца. В основе гаджета лежит продвинутая модель искусственного интеллекта, которая анализирует не только звуковые сигналы (лай, мяуканье, скуление), но и сопутствующее поведение животного.

По заявлениям Meng Xiaoyi, система способна интерпретировать:

  • Вокализацию: определение конкретных потребностей через тональность звука.

  • Эмоциональный фон: распознавание радости, страха, агрессии или боли.

  • Язык тела: интеграция поведенческих паттернов в общую логику перевода.

Заявленная точность расшифровки поражает — до 95%. Несмотря на высокую стоимость (около 118 долларов или более 11 тысяч рублей по текущему курсу), на устройство уже выстроилась очередь: количество предзаказов превысило отметку в 10 000 единиц.

Скептицизм в сети: «тест на интеллект» для владельцев?

Несмотря на ажиотаж, выход гаджета на рынок сопровождается громкими дискуссиями в китайских социальных сетях. Далеко не все пользователи поверили в «магию» ИИ. Критики окрестили новинку «тестом на человеческий интеллект», намекая на то, что доверчивые владельцы готовы платить крупные суммы за сомнительные технологии.

Главным поводом для сомнений стало отсутствие доказательной базы. На данный момент компания Meng Xiaoyi:

  1. Опубликовала лишь несколько демонстрационных роликов.

  2. Не предоставила подробных научных отчетов или верифицированных данных о тестировании.

  3. Не объяснила, как именно обучалась нейросеть для достижения столь высокого процента точности.

Молодой возраст компании и вопросы доверия

Дополнительное масло в огонь скептицизма подливает юридический статус разработчика. Выяснилось, что стартап Meng Xiaoyi был официально зарегистрирован совсем недавно — в январе 2026 года. Столь малый срок существования компании вызывает вопросы: как за несколько месяцев удалось разработать, протестировать и запустить в производство столь сложный продукт?

Тем не менее, если технология подтвердит свою эффективность в реальных условиях, это может стать началом новой эры в зоопсихологии и ветеринарии. Владельцы животных по всему миру замерли в ожидании первых честных отзывов от покупателей из первой волны предзаказов.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь