Понимать с полуслова: в Китае создали гаджет, который переводит лай и мяуканье в текст

Технологический стартап Meng Xiaoyi из Ханчжоу анонсировал выпуск революционного устройства, способного расшифровывать эмоции и звуки животных. Разработчики обещают стереть языковой барьер между человеком и его питомцем, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Технологический прорыв: как работает «умный» ошейник

Новинка от китайских инженеров представляет собой компактное устройство, которое крепится на шею питомца. В основе гаджета лежит продвинутая модель искусственного интеллекта, которая анализирует не только звуковые сигналы (лай, мяуканье, скуление), но и сопутствующее поведение животного.

По заявлениям Meng Xiaoyi, система способна интерпретировать:

Вокализацию: определение конкретных потребностей через тональность звука.

Эмоциональный фон: распознавание радости, страха, агрессии или боли.

Язык тела: интеграция поведенческих паттернов в общую логику перевода.

Заявленная точность расшифровки поражает — до 95%. Несмотря на высокую стоимость (около 118 долларов или более 11 тысяч рублей по текущему курсу), на устройство уже выстроилась очередь: количество предзаказов превысило отметку в 10 000 единиц.

Скептицизм в сети: «тест на интеллект» для владельцев?

Несмотря на ажиотаж, выход гаджета на рынок сопровождается громкими дискуссиями в китайских социальных сетях. Далеко не все пользователи поверили в «магию» ИИ. Критики окрестили новинку «тестом на человеческий интеллект», намекая на то, что доверчивые владельцы готовы платить крупные суммы за сомнительные технологии.

Главным поводом для сомнений стало отсутствие доказательной базы. На данный момент компания Meng Xiaoyi:

Опубликовала лишь несколько демонстрационных роликов. Не предоставила подробных научных отчетов или верифицированных данных о тестировании. Не объяснила, как именно обучалась нейросеть для достижения столь высокого процента точности.

Молодой возраст компании и вопросы доверия

Дополнительное масло в огонь скептицизма подливает юридический статус разработчика. Выяснилось, что стартап Meng Xiaoyi был официально зарегистрирован совсем недавно — в январе 2026 года. Столь малый срок существования компании вызывает вопросы: как за несколько месяцев удалось разработать, протестировать и запустить в производство столь сложный продукт?

Тем не менее, если технология подтвердит свою эффективность в реальных условиях, это может стать началом новой эры в зоопсихологии и ветеринарии. Владельцы животных по всему миру замерли в ожидании первых честных отзывов от покупателей из первой волны предзаказов.