Президент Сербии Александр Вучич сделал резонансное заявление о возможном досрочном сложении полномочий. На фоне внешнеполитического давления сербский лидер намерен обсудить будущее страны с правящей партией в конце июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Неожиданное признание: Вучич готов оставить пост

Находясь с официальным визитом в Китае, президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу N1 озвучил возможность, которая может в корне изменить политический ландшафт Балкан. «Возможно, что я скоро подам прошение о моей отставке», — кратко, но емко резюмировал глава государства.

Это заявление прозвучало на фоне завершения его текущего политического цикла, однако официально второй президентский мандат Вучича должен истечь только весной 2027 года. Эксперты отмечают, что подобные слова из уст президента могут быть как сигналом к реальной ротации власти, так и стратегическим маневром для консолидации электората в условиях кризиса.

Политическая дилемма: санкции против РФ и «душа народа»

Одним из ключевых факторов, влияющих на внутреннюю и внешнюю политику Белграда, остается вопрос отношений с Москвой. Ранее Вучич неоднократно подчеркивал, что Сербия испытывает колоссальное давление со стороны Запада из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

В своих недавних выступлениях президент был предельно откровенен: поддержка ограничений против России стала бы для него «предательством души сербского народа». Сербия остается едва ли не единственной страной в Европе, которая сохраняет нейтралитет и продолжает экономическое сотрудничество с РФ, несмотря на требования Брюсселя синхронизировать внешнюю политику с курсом Евросоюза.

Судьбоносный июнь: что готовит Сербская прогрессивная партия

Несмотря на разговоры об отставке, Вучич подчеркнул, что не намерен идти по пути своего предшественника Бориса Тадича и искусственно сокращать полномочия ради технических процедур. Вместо этого акцент делается на партийном строительстве и диалоге с нацией.

С 26 по 28 июня Сербская прогрессивная партия (СПП) планирует провести масштабные собрания. По словам президента, эти даты станут определяющими:

Будет выработана новая стратегия развития республики.

Партия подготовит ключевые послания к населению Сербии.

Будет решен вопрос преемственности или укрепления текущего курса.

«Содержание тех смыслов, которые мы донесем до людей по итогам июньских встреч, гораздо важнее количества участников на площадях», — добавил политик, давая понять, что Сербию ждут серьезные программные изменения.

Контекст и прогнозы

Аналитики полагают, что заявление об отставке может быть связано с желанием Вучича переформатировать правительство или подготовить почву для досрочных выборов, чтобы получить новый вотум доверия от граждан в условиях сложной геополитической обстановки. Пока официальный Белград не дает комментариев относительно конкретных сроков подачи прошения, однако конец июня определенно станет «точкой бифуркации» для всей сербской политики.