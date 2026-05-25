18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 10:47

70 ударов плетью за алкоголь и невероятное гостеприимство: российский турист три месяца исследовал Иран

Новости Мира 0 619

Российский фрилансер провел три месяца в Иране и поделился честным опытом интеграции в одну из самых закрытых и загадочных стран Ближнего Востока. Его история разрушает популярные стереотипы и раскрывает реальные жесткие запреты, с которыми сталкиваются иностранцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Альтернатива Азии: почему выбор пал на Тегеран

Популярные среди цифровых кочевников направления вроде Таиланда, Бали или Турции постепенно пресыщают искушенных путешественников. Стремление к подлинной экзотике и необычному культурному опыту заставляет россиян искать новые локации. Именно так российский фрилансер принял решение провести три месяца в Иране — стране, которую многие ошибочно считают небезопасной или чрезмерно строгой к туристам. Своими впечатлениями он поделился в блоге «Не сидится».

Разрыв шаблонов прямо на границе

Главные стереотипы об Иране начинают рушиться в первые же часы пребывания в стране. Как признается сам путешественник, на паспортном контроле он ожидал жесткого досмотра, предвзятого отношения и долгих расспросов. На практике же процедура оказалась максимально дружелюбной.

«Очередь на визу, улыбчивый офицер, стандартные вопросы о цели приезда и месте проживания — и вот я уже прошел контроль. На выходе меня ждал мужчина с табличкой, где было написано мое имя. Самое удивительное, что трансфер я не заказывал. Выяснилось, что владелец гостевого дома, где я забронировал комнату, решил лично встретить меня в аэропорту», — рассказывает россиянин.

Феномен иранского гостеприимства и жесткие законы Шариата

Взаимовыручка и искренний интерес к иностранцам — фундамент менталитета местных жителей. За три месяца жизни в стране россиянин регулярно получал приглашения в гости от совершенно незнакомых людей, а однажды ему даже удалось стать гостем на традиционной местной свадьбе.

Тем не менее, за фасадом дружелюбия скрываются строгие исламские законы, несоблюдение которых грозит серьезными последствиями:

  • Сухой закон: Алкоголь в стране находится под абсолютным запретом. За употребление спиртных напитков предусмотрено суровое наказание — вплоть до 70 ударов плетью.

  • Дресс-код: Общественные нормы жестко регламентируют внешний вид. Местные женщины обязаны носить хиджаб. Для туристок правила чуть мягче — достаточно покрывать голову платком и выбирать одежду, полностью закрывающую плечи и руки.

Что говорят другие путешественники: отзывы об Иране

Иран уже несколько лет удерживает статус одного из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений для российского туризма. Большинство тех, кто решился на поездку, возвращаются в полном восторге.

Иван, 28 лет: «Поездка в Иран перевернула мое представление о Ближнем Востоке. Я посетил Исфахан — его древние площади и мосты буквально поражают воображение. Отдельная история — это восточные базары. Атмосфера там непередаваемая, можно часами пробовать местные сладости, свежие фрукты и общаться с торговцами. Эмоции только положительные».

Татьяна, 36 лет: «Иран — удивительное пространство контрастов. Здесь хай-тек мегаполисов соседствует с глиняными руинами, которым тысячи лет. Меня покорил город Йезд: его узкие лабиринты улиц переносят в совершенно другую эпоху. Но главное золото этой страны — люди. Они невероятно приветливы и всегда готовы прийти на помощь туристу, даже если не знают английского».

Бэкграунд: туристические перспективы

Интерес россиян к Ирану подогревается не только культурным любопытством, но и развитием дипломатических отношений. Между странами действует соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, что существенно упрощает логистику. Эксперты туриндустрии отмечают, что Иран привлекает путешественников возможностью увидеть аутентичную древнюю Персию, не испорченную глобальным массовым туризмом, и получить премиальный уровень безопасности на улицах городов.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь