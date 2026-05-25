В России придумали необычную зубную щетку

Команда ученых из НИЯУ МИФИ представила инновационную зубную щетку, которая уничтожает микробы с помощью направленного светового излучения. Технология позволяет эффективно бороться с налетом и воспалениями, даже если пользователь не соблюдает правило «двух минут» при чистке, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фотодинамическая терапия: как свет заменяет время

Главная проблема современной стоматологии — человеческий фактор. Согласно статистике, около 92% людей завершают гигиенические процедуры гораздо раньше положенного срока, что приводит к размножению бактерий и заболеваниям десен. Разработчики из НИЯУ МИФИ решили пойти по пути «умных» технологий, внедрив в привычный девайс фотодинамический эффект.

В корпус щетки встроен специальный светодиод, работающий в определенном спектре. Свет воздействует на патогенную микрофлору, вызывая гибель вредных микроорганизмов и одновременно купируя очаги воспаления.

«Мы решили прибавить не шума, а света», — подчеркивает Ксения Галушкина, капитан команды разработчиков. По ее словам, вместо того чтобы просто напоминать пользователю о времени чистки (как это делают многие современные гаджеты), устройство активно помогает дезинфицировать полость рта в процессе.

Тандем технологий и экологии: почему это дешевле аналогов

Одной из ключевых особенностей проекта стала его экономическая доступность. В отличие от существующих зарубежных патентов на подобные устройства, разработка студентов МИФИ ориентирована на массовый рынок. Достичь этого удалось благодаря интеграции с существующими химическими составами.

Ключевые преимущества новой разработки:

Синергия с зубной пастой: Щетка оптимизирована для работы с пастами бренда BIOMED (компания SPLAT Global). Состав пасты выступает в роли катализатора, усиливая антибактериальное воздействие световых волн.

Экологичность: Устройство спроектировано с учетом снижения углеродного следа и использования долговечных компонентов.

Доступная цена: Отказ от сложных дисплеев и систем оповещения в пользу одного эффективного светодиодного модуля позволил снизить конечную стоимость продукта.

Путь на рынок: признание экспертов и будущее проекта

Проект уже получил высокую оценку в профессиональной среде, заняв третье место на Междисциплинарном кейс-чемпионате «БиоНовации» в Архангельске. Но главное достижение — это реальный интерес со стороны индустриального гиганта SPLAT Global.

В данный момент команда молодых ученых готовится к этапу полноценного сотрудничества. Переход от прототипа к серийному производству позволит россиянам получить высокотехнологичный продукт для здоровья, который делает профессиональную гигиену доступной в домашних условиях.

Эксперты отмечают, что если проект будет успешно реализован, он может занять значительную долю рынка персонального ухода, потеснив дорогие западные электрические щетки, которые зачастую перегружены лишними функциями.