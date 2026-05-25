Раскрыта важная дата для пользователей Windows

Пользователям Windows напомнили о важной дате — 24 июня 2026 года истекает срок действия сертификата Secure Boot, который отвечает за безопасность загрузки системы, сообщает Lada.kz.

Почему дата 24 июня 2026 года считается ключевой

Журналисты издания Notebookcheck обратили внимание пользователей на то, что 24 июня 2026 года завершается срок действия сертификата Secure Boot, используемого в операционных системах Windows. Этот сертификат, выданный ещё в 2011 году, играет важную роль в защите компьютеров на этапе загрузки системы.

Secure Boot обеспечивает проверку EFI-приложений и предотвращает запуск вредоносного программного обеспечения до старта операционной системы. Именно поэтому его обновление считается критически важным для безопасности устройств.

Чем грозит истечение сертификата Secure Boot

По данным источника, сама операционная система продолжит работать и после истечения сертификата. Однако уровень защиты при загрузке может снизиться.

Эксперты предупреждают, что отсутствие актуального сертификата может сделать систему более уязвимой к атакам на уровне загрузчика — одному из самых опасных типов киберугроз, поскольку они могут обходить стандартные средства защиты Windows.

Кто рискует больше всего

В материале отмечается, что пользователи Windows 11, как правило, уже получили автоматическое обновление сертификатов. Это происходит в фоновом режиме без участия пользователя.

Наибольший риск сохраняется для владельцев Windows 10, особенно тех, кто не подключен к программе расширенных обновлений безопасности. В этом случае система может остаться без актуальных сертификатов.

Как проверить статус Secure Boot в Windows

Пользователи могут самостоятельно проверить состояние сертификата через настройки системы:

Открыть «Безопасность Windows» Перейти в раздел «Безопасность устройства» Найти пункт Secure Boot

Индикатор состояния покажет актуальность:

зелёный — сертификат действителен

жёлтый или красный — требуется внимание или обновление

Почему это обновление важно для пользователей

Хотя процесс обновления для большинства устройств проходит автоматически, специалисты рекомендуют проверить статус Secure Boot вручную, особенно владельцам более старых версий Windows. Это позволит избежать потенциальных рисков безопасности после 2026 года.