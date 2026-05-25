18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 15:34

Раскрыта важная дата для пользователей Windows

Новости Мира 0 575

Пользователям Windows напомнили о важной дате — 24 июня 2026 года истекает срок действия сертификата Secure Boot, который отвечает за безопасность загрузки системы, сообщает Lada.kz. 

Фото: notebookcheck
Фото: notebookcheck

Почему дата 24 июня 2026 года считается ключевой

Журналисты издания Notebookcheck обратили внимание пользователей на то, что 24 июня 2026 года завершается срок действия сертификата Secure Boot, используемого в операционных системах Windows. Этот сертификат, выданный ещё в 2011 году, играет важную роль в защите компьютеров на этапе загрузки системы.

Secure Boot обеспечивает проверку EFI-приложений и предотвращает запуск вредоносного программного обеспечения до старта операционной системы. Именно поэтому его обновление считается критически важным для безопасности устройств.

Чем грозит истечение сертификата Secure Boot

По данным источника, сама операционная система продолжит работать и после истечения сертификата. Однако уровень защиты при загрузке может снизиться.

Эксперты предупреждают, что отсутствие актуального сертификата может сделать систему более уязвимой к атакам на уровне загрузчика — одному из самых опасных типов киберугроз, поскольку они могут обходить стандартные средства защиты Windows.

Кто рискует больше всего

В материале отмечается, что пользователи Windows 11, как правило, уже получили автоматическое обновление сертификатов. Это происходит в фоновом режиме без участия пользователя.

Наибольший риск сохраняется для владельцев Windows 10, особенно тех, кто не подключен к программе расширенных обновлений безопасности. В этом случае система может остаться без актуальных сертификатов.

Как проверить статус Secure Boot в Windows

Пользователи могут самостоятельно проверить состояние сертификата через настройки системы:

  1. Открыть «Безопасность Windows»
  2. Перейти в раздел «Безопасность устройства»
  3. Найти пункт Secure Boot

Индикатор состояния покажет актуальность:

  • зелёный — сертификат действителен
  • жёлтый или красный — требуется внимание или обновление

Почему это обновление важно для пользователей

Хотя процесс обновления для большинства устройств проходит автоматически, специалисты рекомендуют проверить статус Secure Boot вручную, особенно владельцам более старых версий Windows. Это позволит избежать потенциальных рисков безопасности после 2026 года.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь