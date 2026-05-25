В 12 раз дороже: сколько теперь будет стоить российский паспорт для иностранцев?

Российские власти готовят масштабный пересмотр финансовой составляющей миграционной политики. За счет кратного увеличения государственных пошлин на оформление документов бюджет страны планируют пополнить на 15 миллиардов рублей ежегодно, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Государственная Дума РФ приступает к рассмотрению пакета законопроектов, которые радикально меняют финансовые условия пребывания иностранных граждан в стране. О грядущих изменениях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ключевая цель инициативы — ужесточение контроля и «наведение порядка» в миграционной сфере при одновременном увеличении доходов государства.

Пятикратный и двенадцатикратный рост: новые расценки

Основной удар придется по стоимости легализации статуса иностранца в России. Согласно предложенным поправкам, тарифы на оформление ключевых документов вырастут в разы:

  • Российское гражданство: это направление подорожает сильнее всего — в 12 раз. Вместо нынешних 4 200 рублей иностранцам придется заплатить 50 000 рублей.

  • Разрешение на временное проживание (РВП): стоимость оформления вырастет в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей.

  • Вид на жительство (ВНЖ): пошлина увеличится в 5 раз и составит 30 000 рублей (вместо текущих 6 000).

Помимо самих мигрантов, дополнительные расходы лягут и на работодателей. За выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного специалиста компаниям придется платить по 15 000 рублей.

Экономический эффект и «социальный фильтр»

По предварительным расчетам, такие меры позволят бюджету получать дополнительные 15 миллиардов рублей в год. Однако Вячеслав Володин подчеркнул, что финансовая выгода — не единственная цель. Новые тарифы станут своего рода фильтром, отсекающим случайных лиц.

«Те, кто хочет жить в нашей стране и стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, безукоризненно соблюдать законы РФ, а также проявлять уважение к нашим традициям, истории и культуре», — отметил спикер нижней палаты парламента.

Что дальше: на очереди еще 10 законопроектов

Повышение пошлин — лишь часть масштабной реформы. На текущий момент в портфеле Госдумы находятся еще 10 законодательных инициатив, касающихся регулирования миграционных потоков.

Ожидается, что комплекс мер затронет не только финансовые вопросы, но и усилит ответственность за нарушение правил пребывания, а также ужесточит требования к экзаменам по русскому языку и истории. Власти намерены создать систему, при которой получение правового статуса в России станет осознанным и дорогостоящим шагом, подтверждающим серьезность намерений иностранного гражданина.

