18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.05.2026, 18:04

У Анастасии Волочковой прямо на сцене отвалились волосы (видео)

Новости Мира 0 812

Во время очередного выступления у балерины Анастасии Волочковой произошел неожиданный конфуз — прямо на сцене с нее слетел накладной хвост. Артистка не растерялась и с юмором отреагировала на ситуацию, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Неожиданный момент попал на видео

Видео с выступления появилось в Telegram-канале «Светский хроник». На кадрах видно, как Анастасия Волочкова активно двигается по сцене, энергично танцует и размахивает руками перед зрителями. В какой-то момент закрепленный на голове аксессуар неожиданно падает.

Однако инцидент не смутил балерину. Вместо того чтобы прервать номер, она рассмеялась и начала шутить вместе с публикой. Зрители также восприняли ситуацию спокойно, а ролик быстро разошелся по соцсетям.

Волочкова продолжает выступать после тяжелой операции

Недавно Анастасия Волочкова рассказывала, что до сих пор восстанавливается после серьезной операции, которую перенесла в Германии. Балерине заменили тазобедренный сустав, после чего врачи рекомендовали ей отказаться от выступлений и серьезных нагрузок.

Несмотря на предостережения медиков, артистка решила вернуться на сцену. По ее словам, танцы остаются важной частью ее жизни, поэтому полностью отказаться от выступлений она не смогла.

«Мне страшно, но организм удивляет»

Ранее Волочкова признавалась, что восстановление проходит непросто. Балерина отмечала, что за всю жизнь никогда не делала столь длительных перерывов в тренировках — даже двухмесячный отдых стал для нее серьезным испытанием.

Артистка рассказывала, что старается осторожно распределять нагрузки, хотя полностью исключать физическую активность не намерена. При этом она признается, что переживает из-за возможных осложнений, но одновременно удивляется возможностям собственного организма.

Видео с выступлением активно обсуждают в сети

После публикации ролика пользователи соцсетей начали активно обсуждать реакцию Волочковой на произошедшее. Многие отметили, что балерина сумела достойно выйти из неловкой ситуации и не стала скрывать эмоции перед зрителями.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что артистка продолжает активно выступать, несмотря на недавнюю операцию и рекомендации врачей.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь