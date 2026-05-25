У Анастасии Волочковой прямо на сцене отвалились волосы (видео)

Во время очередного выступления у балерины Анастасии Волочковой произошел неожиданный конфуз — прямо на сцене с нее слетел накладной хвост. Артистка не растерялась и с юмором отреагировала на ситуацию, сообщает Lada.kz.

Видео с выступления появилось в Telegram-канале «Светский хроник». На кадрах видно, как Анастасия Волочкова активно двигается по сцене, энергично танцует и размахивает руками перед зрителями. В какой-то момент закрепленный на голове аксессуар неожиданно падает.

Однако инцидент не смутил балерину. Вместо того чтобы прервать номер, она рассмеялась и начала шутить вместе с публикой. Зрители также восприняли ситуацию спокойно, а ролик быстро разошелся по соцсетям.

Волочкова продолжает выступать после тяжелой операции

Недавно Анастасия Волочкова рассказывала, что до сих пор восстанавливается после серьезной операции, которую перенесла в Германии. Балерине заменили тазобедренный сустав, после чего врачи рекомендовали ей отказаться от выступлений и серьезных нагрузок.

Несмотря на предостережения медиков, артистка решила вернуться на сцену. По ее словам, танцы остаются важной частью ее жизни, поэтому полностью отказаться от выступлений она не смогла.

«Мне страшно, но организм удивляет»

Ранее Волочкова признавалась, что восстановление проходит непросто. Балерина отмечала, что за всю жизнь никогда не делала столь длительных перерывов в тренировках — даже двухмесячный отдых стал для нее серьезным испытанием.

Артистка рассказывала, что старается осторожно распределять нагрузки, хотя полностью исключать физическую активность не намерена. При этом она признается, что переживает из-за возможных осложнений, но одновременно удивляется возможностям собственного организма.

Видео с выступлением активно обсуждают в сети

После публикации ролика пользователи соцсетей начали активно обсуждать реакцию Волочковой на произошедшее. Многие отметили, что балерина сумела достойно выйти из неловкой ситуации и не стала скрывать эмоции перед зрителями.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на то, что артистка продолжает активно выступать, несмотря на недавнюю операцию и рекомендации врачей.