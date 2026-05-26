Голова болит не от Солнца: астроном раскрыл неожиданную правду о магнитных бурях

Научные исследования не подтверждают прямую связь между солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей, а недомогание «метеозависимых» чаще всего оказывается психологическим фактором, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Наука против мифов: почему мы не чувствуем космос

Ежемесячные прогнозы геомагнитных колебаний стали привычной частью новостных лент, однако их реальное воздействие на организм человека сильно преувеличено. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По словам эксперта, многочисленные попытки ученых зафиксировать прямую и неоспоримую зависимость между вспышками на Солнце и физическим состоянием населения планеты так и не увенчались успехом. Главный аргумент астрофизиков заключается в самой биологической природе человека.

«У человека просто отсутствуют органы или рецепторы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля Земли», — подчеркнул Назаров.

В отличие от некоторых птиц и рыб, обладающих магниторецепцией для навигации, человеческий организм «слеп» к колебаниям геомагнитного фона.

Психосоматика и «эффект ожиданий»

Если прямой связи нет, почему тысячи людей жалуются на мигрени, скачки давления и слабость именно в дни «красных уровней» солнечной активности? Астроном убежден: в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном самовнушении.

Современный человек живет в плотном информационном поле. Узнав из новостей или прогноза погоды о приближении «мощнейшего геоудара», люди с повышенной тревожностью начинают подсознательно прислушиваться к малейшим изменениям в своем организме. Обычная усталость, недосып или легкое недомогание тут же списываются на космические факторы, запуская психосоматическую реакцию.

Косвенные триггеры: что влияет на самом деле

Тем не менее, ученый не исключает, что солнечная активность может иметь косвенное влияние на земные процессы, которое уже опосредованно затрагивает человека. Речь идет о следующих механизмах:

Техногенный фактор: Мощные магнитные бури способны вызывать сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи. Хронический стресс от внезапно заглючившего гаджета или навигатора может спровоцировать скачок давления.

Изменения микроклимата: Вспышки на Солнце влияют на верхние слои атмосферы, что иногда приводит к резким колебаниям атмосферного давления или температуры прямо на Земле. Именно на эти классические метеорологические изменения (а не на само магнитное поле) и реагирует организм.

Таким образом, эксперты призывают не паниковать при чтении «космических прогнозов». Вместо покупки сомнительных препаратов «от магнитных бурь» врачи и ученые рекомендуют в эти дни банально выспаться, отказаться от кофеина и снизить уровень общего стресса.