25.05.2026, 19:49

Голова болит не от Солнца: астроном раскрыл неожиданную правду о магнитных бурях

Новости Мира 0 532

Научные исследования не подтверждают прямую связь между солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей, а недомогание «метеозависимых» чаще всего оказывается психологическим фактором, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: pixabay

Наука против мифов: почему мы не чувствуем космос

Ежемесячные прогнозы геомагнитных колебаний стали привычной частью новостных лент, однако их реальное воздействие на организм человека сильно преувеличено. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

По словам эксперта, многочисленные попытки ученых зафиксировать прямую и неоспоримую зависимость между вспышками на Солнце и физическим состоянием населения планеты так и не увенчались успехом. Главный аргумент астрофизиков заключается в самой биологической природе человека.

«У человека просто отсутствуют органы или рецепторы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля Земли», — подчеркнул Назаров.

В отличие от некоторых птиц и рыб, обладающих магниторецепцией для навигации, человеческий организм «слеп» к колебаниям геомагнитного фона.

Психосоматика и «эффект ожиданий»

Если прямой связи нет, почему тысячи людей жалуются на мигрени, скачки давления и слабость именно в дни «красных уровней» солнечной активности? Астроном убежден: в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном самовнушении.

Современный человек живет в плотном информационном поле. Узнав из новостей или прогноза погоды о приближении «мощнейшего геоудара», люди с повышенной тревожностью начинают подсознательно прислушиваться к малейшим изменениям в своем организме. Обычная усталость, недосып или легкое недомогание тут же списываются на космические факторы, запуская психосоматическую реакцию.

Косвенные триггеры: что влияет на самом деле

Тем не менее, ученый не исключает, что солнечная активность может иметь косвенное влияние на земные процессы, которое уже опосредованно затрагивает человека. Речь идет о следующих механизмах:

  • Техногенный фактор: Мощные магнитные бури способны вызывать сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи. Хронический стресс от внезапно заглючившего гаджета или навигатора может спровоцировать скачок давления.

  • Изменения микроклимата: Вспышки на Солнце влияют на верхние слои атмосферы, что иногда приводит к резким колебаниям атмосферного давления или температуры прямо на Земле. Именно на эти классические метеорологические изменения (а не на само магнитное поле) и реагирует организм.

Таким образом, эксперты призывают не паниковать при чтении «космических прогнозов». Вместо покупки сомнительных препаратов «от магнитных бурь» врачи и ученые рекомендуют в эти дни банально выспаться, отказаться от кофеина и снизить уровень общего стресса.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь