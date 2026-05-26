Голова болит не от Солнца: астроном раскрыл неожиданную правду о магнитных бурях

Научные исследования не подтверждают прямую связь между солнечной активностью и ухудшением самочувствия людей, а недомогание «метеозависимых» чаще всего оказывается психологическим фактором, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ежемесячные прогнозы геомагнитных колебаний стали привычной частью новостных лент, однако их реальное воздействие на организм человека сильно преувеличено. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
По словам эксперта, многочисленные попытки ученых зафиксировать прямую и неоспоримую зависимость между вспышками на Солнце и физическим состоянием населения планеты так и не увенчались успехом. Главный аргумент астрофизиков заключается в самой биологической природе человека.
«У человека просто отсутствуют органы или рецепторы, способные напрямую воспринимать изменения магнитного поля Земли», — подчеркнул Назаров.
В отличие от некоторых птиц и рыб, обладающих магниторецепцией для навигации, человеческий организм «слеп» к колебаниям геомагнитного фона.
Если прямой связи нет, почему тысячи людей жалуются на мигрени, скачки давления и слабость именно в дни «красных уровней» солнечной активности? Астроном убежден: в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном самовнушении.
Современный человек живет в плотном информационном поле. Узнав из новостей или прогноза погоды о приближении «мощнейшего геоудара», люди с повышенной тревожностью начинают подсознательно прислушиваться к малейшим изменениям в своем организме. Обычная усталость, недосып или легкое недомогание тут же списываются на космические факторы, запуская психосоматическую реакцию.
Тем не менее, ученый не исключает, что солнечная активность может иметь косвенное влияние на земные процессы, которое уже опосредованно затрагивает человека. Речь идет о следующих механизмах:
Техногенный фактор: Мощные магнитные бури способны вызывать сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи. Хронический стресс от внезапно заглючившего гаджета или навигатора может спровоцировать скачок давления.
Изменения микроклимата: Вспышки на Солнце влияют на верхние слои атмосферы, что иногда приводит к резким колебаниям атмосферного давления или температуры прямо на Земле. Именно на эти классические метеорологические изменения (а не на само магнитное поле) и реагирует организм.
Таким образом, эксперты призывают не паниковать при чтении «космических прогнозов». Вместо покупки сомнительных препаратов «от магнитных бурь» врачи и ученые рекомендуют в эти дни банально выспаться, отказаться от кофеина и снизить уровень общего стресса.
