Немка выносила и «высидела» цыпленка в собственном бюстгальтере

Жительница Баварии пошла на необычный эксперимент ради спасения невылупившихся птенцов, заменив им наседку с помощью спортивного белья. Один из выживших цыплят настолько привязался к своей «человеческой маме», что теперь не отходит от неё ни на шаг, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Irina Kozorog / Shutterstock / Fotodom

Птичий отказ: почему яйца остались без присмотра

Необычный инцидент произошел в Баварии (Германия) с 42-летней местной жительницей Йенни Кюхлер, которая профессионально занимается садоводством. Женщина содержит домашних птиц, однако в этот раз поведение ее питомцев пошло не по плану. Две карликовые курицы редкой бентамской породы (карликовые куры) отложили яйца в одно общее гнездо.

Из-за того, что сроки созревания плодов в яйцах различались, у птиц сбились природные инстинкты. Ни одна из наседок не захотела оставаться в гнезде караулить потомство до победного конца. Когда Йенни обнаружила брошенную кладку, одно из яиц уже было наклевано изнутри. Действовать нужно было незамедлительно, ведь без постоянного тепла зародыши неминуемо погибли бы в течение нескольких часов.

Спортивный бюстгальтер вместо инкубатора

Не имея под рукой профессионального электрического инкубатора, Кюхлер проявила изобретательность. Она решила использовать тепло собственного тела. В качестве импровизированного гнезда женщина задействовала плотный спортивный бюстгальтер и теплые шерстяные носки.

«Спортивный топ подошел идеально: он сделан из эластичной ткани, плотно прилегает к телу и обеспечивает непрерывный, надежный контакт яйца с кожей, передавая ему необходимое человеческое тепло», — цитирует немку издание Bild.

Эксперимент потребовал от женщины огромной выдержки. Ей приходилось ходить с яйцами под одеждой весь день, а ночью спать исключительно на спине в абсолютно неподвижном положении, чтобы случайно не раздавить хрупкую скорлупу.

Драма в курятнике и появление Титти

Усилия баварки увенчались успехом, но финал истории оказался частично трагичным. Первый птенец благополучно вылупился уже через сутки. Йенни совершила ошибку, попытавшись сразу вернуть новорожденного в курятник — пернатые обитатели не приняли его, и родная курица заклевала детеныша насмерть.

Когда через два дня на свет появился второй цыпленок, Кюхлер решила больше не рисковать и оставила его в доме. Малыша назвали Титти (от немецкого разговорного Titti, что переводится как «грудь» или «бюстгальтер») — в знак уважения к тому самому месту, где он провел свои последние дни перед рождением.

Пернатый компаньон: ванна, машина и постель

Сегодня Титти воспринимает 42-летнюю немку как свою настоящую мать. Между человеком и птицей установилась теснейшая связь: петушок буквально преследует Йенни по пятам. Он сопровождает её:

во время поездок на автомобиле;

на работе в саду;

в ванной комнате во время водных процедур;

и даже в постели.

Если женщина пытается уйти и оставить питомца одного, Титти начинает издавать отчаянный, пронзительный писк. Пока птенец еще мал, по ночам он спит в специальной сумке, оборудованной грелкой, чтобы не замерзнуть.

Однако Йенни Кюхлер понимает, что такая идиллия не может продолжаться вечно. Цыпленок уже подрос и оказался молодым петухом. В ближайшее время хозяйке придется провести повторную, более мягкую и контролируемую адаптацию подросшего Титти, чтобы вернуть его к привычной жизни в птичьем вольере.