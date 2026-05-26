Немка выносила и «высидела» цыпленка в собственном бюстгальтере

Жительница Баварии пошла на необычный эксперимент ради спасения невылупившихся птенцов, заменив им наседку с помощью спортивного белья. Один из выживших цыплят настолько привязался к своей «человеческой маме», что теперь не отходит от неё ни на шаг, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.
Необычный инцидент произошел в Баварии (Германия) с 42-летней местной жительницей Йенни Кюхлер, которая профессионально занимается садоводством. Женщина содержит домашних птиц, однако в этот раз поведение ее питомцев пошло не по плану. Две карликовые курицы редкой бентамской породы (карликовые куры) отложили яйца в одно общее гнездо.
Из-за того, что сроки созревания плодов в яйцах различались, у птиц сбились природные инстинкты. Ни одна из наседок не захотела оставаться в гнезде караулить потомство до победного конца. Когда Йенни обнаружила брошенную кладку, одно из яиц уже было наклевано изнутри. Действовать нужно было незамедлительно, ведь без постоянного тепла зародыши неминуемо погибли бы в течение нескольких часов.
Не имея под рукой профессионального электрического инкубатора, Кюхлер проявила изобретательность. Она решила использовать тепло собственного тела. В качестве импровизированного гнезда женщина задействовала плотный спортивный бюстгальтер и теплые шерстяные носки.
«Спортивный топ подошел идеально: он сделан из эластичной ткани, плотно прилегает к телу и обеспечивает непрерывный, надежный контакт яйца с кожей, передавая ему необходимое человеческое тепло», — цитирует немку издание Bild.
Эксперимент потребовал от женщины огромной выдержки. Ей приходилось ходить с яйцами под одеждой весь день, а ночью спать исключительно на спине в абсолютно неподвижном положении, чтобы случайно не раздавить хрупкую скорлупу.
Усилия баварки увенчались успехом, но финал истории оказался частично трагичным. Первый птенец благополучно вылупился уже через сутки. Йенни совершила ошибку, попытавшись сразу вернуть новорожденного в курятник — пернатые обитатели не приняли его, и родная курица заклевала детеныша насмерть.
Когда через два дня на свет появился второй цыпленок, Кюхлер решила больше не рисковать и оставила его в доме. Малыша назвали Титти (от немецкого разговорного Titti, что переводится как «грудь» или «бюстгальтер») — в знак уважения к тому самому месту, где он провел свои последние дни перед рождением.
Сегодня Титти воспринимает 42-летнюю немку как свою настоящую мать. Между человеком и птицей установилась теснейшая связь: петушок буквально преследует Йенни по пятам. Он сопровождает её:
во время поездок на автомобиле;
на работе в саду;
в ванной комнате во время водных процедур;
и даже в постели.
Если женщина пытается уйти и оставить питомца одного, Титти начинает издавать отчаянный, пронзительный писк. Пока птенец еще мал, по ночам он спит в специальной сумке, оборудованной грелкой, чтобы не замерзнуть.
Однако Йенни Кюхлер понимает, что такая идиллия не может продолжаться вечно. Цыпленок уже подрос и оказался молодым петухом. В ближайшее время хозяйке придется провести повторную, более мягкую и контролируемую адаптацию подросшего Титти, чтобы вернуть его к привычной жизни в птичьем вольере.
