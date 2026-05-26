18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 08:01

Немка выносила и «высидела» цыпленка в собственном бюстгальтере

Новости Мира 0 323

Жительница Баварии пошла на необычный эксперимент ради спасения невылупившихся птенцов, заменив им наседку с помощью спортивного белья. Один из выживших цыплят настолько привязался к своей «человеческой маме», что теперь не отходит от неё ни на шаг, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Irina Kozorog / Shutterstock / Fotodom
Фото: Irina Kozorog / Shutterstock / Fotodom

Птичий отказ: почему яйца остались без присмотра

Необычный инцидент произошел в Баварии (Германия) с 42-летней местной жительницей Йенни Кюхлер, которая профессионально занимается садоводством. Женщина содержит домашних птиц, однако в этот раз поведение ее питомцев пошло не по плану. Две карликовые курицы редкой бентамской породы (карликовые куры) отложили яйца в одно общее гнездо.

Из-за того, что сроки созревания плодов в яйцах различались, у птиц сбились природные инстинкты. Ни одна из наседок не захотела оставаться в гнезде караулить потомство до победного конца. Когда Йенни обнаружила брошенную кладку, одно из яиц уже было наклевано изнутри. Действовать нужно было незамедлительно, ведь без постоянного тепла зародыши неминуемо погибли бы в течение нескольких часов.

Спортивный бюстгальтер вместо инкубатора

Не имея под рукой профессионального электрического инкубатора, Кюхлер проявила изобретательность. Она решила использовать тепло собственного тела. В качестве импровизированного гнезда женщина задействовала плотный спортивный бюстгальтер и теплые шерстяные носки.

«Спортивный топ подошел идеально: он сделан из эластичной ткани, плотно прилегает к телу и обеспечивает непрерывный, надежный контакт яйца с кожей, передавая ему необходимое человеческое тепло», — цитирует немку издание Bild.

Эксперимент потребовал от женщины огромной выдержки. Ей приходилось ходить с яйцами под одеждой весь день, а ночью спать исключительно на спине в абсолютно неподвижном положении, чтобы случайно не раздавить хрупкую скорлупу.

Драма в курятнике и появление Титти

Усилия баварки увенчались успехом, но финал истории оказался частично трагичным. Первый птенец благополучно вылупился уже через сутки. Йенни совершила ошибку, попытавшись сразу вернуть новорожденного в курятник — пернатые обитатели не приняли его, и родная курица заклевала детеныша насмерть.

Когда через два дня на свет появился второй цыпленок, Кюхлер решила больше не рисковать и оставила его в доме. Малыша назвали Титти (от немецкого разговорного Titti, что переводится как «грудь» или «бюстгальтер») — в знак уважения к тому самому месту, где он провел свои последние дни перед рождением.

Пернатый компаньон: ванна, машина и постель

Сегодня Титти воспринимает 42-летнюю немку как свою настоящую мать. Между человеком и птицей установилась теснейшая связь: петушок буквально преследует Йенни по пятам. Он сопровождает её:

  • во время поездок на автомобиле;

  • на работе в саду;

  • в ванной комнате во время водных процедур;

  • и даже в постели.

Если женщина пытается уйти и оставить питомца одного, Титти начинает издавать отчаянный, пронзительный писк. Пока птенец еще мал, по ночам он спит в специальной сумке, оборудованной грелкой, чтобы не замерзнуть.

Однако Йенни Кюхлер понимает, что такая идиллия не может продолжаться вечно. Цыпленок уже подрос и оказался молодым петухом. В ближайшее время хозяйке придется провести повторную, более мягкую и контролируемую адаптацию подросшего Титти, чтобы вернуть его к привычной жизни в птичьем вольере.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь