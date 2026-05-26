18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.48
550.06
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.05.2026, 12:15

Названы опасные народные методы снятия зубной боли

Новости Мира 0 291

Попытки заглушить острую зубную боль с помощью бабушкиных рецептов могут закончиться на операционном столе у челюстно-лицевого хирурга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Иллюзия спасения: чем опасны чеснок, перец и эфирные масла

Когда человека застает врасплох резкая дентальная боль, а визит к врачу откладывается, в ход часто идут экстремальные методы альтернативной медицины. Среди самых популярных «спасителей» в сети называют прикладывание к больному зубу долек чеснока, жгучего перца или аппликации с концентрированными эфирными маслами.

Как отмечает Елена Мартынова, стоматолог-терапевт и пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», подобные эксперименты не имеют ничего общего с лечением. Агрессивные компоненты этих продуктов действуют на нежную слизистую оболочку рта как разрушители. Вместо облегчения пациент рискует получить тяжелый химический ожог десны, который только усилит болевой синдром и добавит к существующей проблеме открытую рану. Кроме того, высокая концентрация активных веществ в эфирных маслах и специях — это прямой путь к острой аллергической реакции, вплоть до отека Квинке.

Главная ошибка: почему нельзя греть воспаленный зуб

Еще одно повсеместное заблуждение — попытка «выполоскать» или «выгреть» боль. В ход идут горячие растворы пищевой соды, соли, крепкий алкоголь или концентрированные травяные настои. Особую опасность, по мнению эксперта, представляют согревающие компрессы, прикладываемые к щеке.

Важное предупреждение врача: Любое тепловое воздействие в зоне острого стоматологического воспаления строго противопоказано. Прогревание резко усиливает приток крови, что мгновенно увеличивает отек и создает идеальную среду для стремительного размножения бактерий.

Игнорирование этого правила может привести к тому, что локальная инфекция у корня зуба выйдет за его пределы и распространится на соседние ткани, спровоцировав развитие гнойных осложнений, таких как флегмона или абсцесс.

Правильный алгоритм действий при резкой боли

Если острая боль застала вас ночью, за городом или в условиях, когда экстренно попасть в кресло стоматолога невозможно, врачи рекомендуют отказаться от самодеятельности и придерживаться безопасного медицинского протокола:

  • Откажитесь от тепла: Никаких горячих полосканий и повязок. Рот можно аккуратно прополоскать водой комнатной температуры, чтобы удалить остатки пищи.

  • Примите анальгетики: Допускается прием безрецептурных обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Главное — строго соблюдать дозировку, указанную в инструкции, и не превышать суточную норму.

  • Не откладывайте визит: Таблетка лишь временно блокирует нервные окончания, но не устраняет источник инфекции (пульпит, периодонтит или кисту). При первой же возможности необходимо обратиться в дежурную стоматологию.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь