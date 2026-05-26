Солнце «ударило в спину»: зафиксировано редчайшее явление, нарушающее законы логики

Ученые зафиксировали на Солнце редкое и пока необъяснимое явление, которое привело к радиационному шторму в окрестностях Земли, сообщает Lada.kz.

Необъяснимый феномен: взрыв там, где не ждали

26 мая 2026 года специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН зафиксировали аномальную активность. Около полуночи по московскому времени на обратной стороне Солнца произошел мощный взрыв плазмы. Ситуация уникальна тем, что источник вспышки — группа пятен №4436 — находится вне зоны прямой видимости с Земли.

Еще десять дней назад эта группа пятен находилась напротив нашей планеты, но вела себя крайне спокойно. Однако, оказавшись на «тыловой» части светила, она внезапно проявила агрессию, последствия которой ощутили приборы в околоземном пространстве.

«Эффект снега» и потоки протонов

Несмотря на то, что эпицентр взрыва был скрыт солнечным диском, частицы высокой энергии смогли «зацепить» Землю. Ученые характеризуют текущую ситуацию как радиационный шторм умеренной силы.

Основные признаки зафиксированного явления:

Рост числа протонов: Резкое увеличение концентрации заряженных частиц совпало по времени с моментом взрыва.

Помехи на коронографах: Аппаратура, снимавшая Солнце, зафиксировала так называемый «эффект снега» — обилие ярких точек и полос на снимках, вызванное ударами быстрых частиц по матрицам камер.

Превышение порогов: Уровни радиации достигли отметок, при которых системы мониторинга автоматически выдают предупреждения о космической угрозе.

Загадка для науки: как частицы обогнули звезду?

Главный вопрос, на который предстоит ответить астрофизикам — каким образом потоки плазмы и протонов преодолели такое расстояние по криволинейной траектории. В обычных условиях выбросы распространяются радиально, и Земля оказывается в безопасности, если взрыв происходит на обратной стороне Солнца.

«Ситуация не вполне типичная. Можно было бы списать это на синхронную вспышку на видимой стороне, но никаких подтверждений этой гипотезе нет. Похоже, протоны действительно обогнули Солнце», — комментируют в Лаборатории солнечной астрономии.

Чего ожидать в ближайшие дни

На данный момент ситуация остается напряженной. Группа пятен 4436 постепенно возвращается на видимую для нас сторону солнечного диска из-за вращения звезды. Хотя последние двое суток эти области «молчат», их потенциал остается высоким.

Эксперты продолжают вести непрерывный мониторинг. В случае выхода пятен-гигантов на линию «Солнце-Земля», риск возникновения более мощных магнитных бурь и геомагнитных возмущений в конце мая значительно возрастет. Читателям рекомендуется следить за обновлениями прогнозов космической погоды, особенно метеозависимым людям и специалистам по эксплуатации систем связи.