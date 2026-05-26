Иностранцы массово устремились в Россию ради одной цели

Российская индустрия красоты переживает неожиданный бум спроса со стороны зарубежных клиентов. Иностранные туристы все чаще выбирают российские клиники для улучшения внешнего вида, совмещая путешествия с посещением косметологов и дерматологов, сообщает Lada.kz со ссылкой на radiosputnik.ru.

Главный драйвер бьюти-туризма: ценовой контраст с Европой

Основной причиной, заставляющей европейцев и граждан других государств покупать билеты в Россию ради эстетической медицины, стала колоссальная разница в стоимости услуг. Как сообщила в интервью радио Sputnik врач-косметолог и дерматолог Надежда Гаспарян, европейский рынок эстетических услуг стал слишком дорогим для рядового потребителя.

При сопоставимом качестве материалов, стоимость работы специалистов и аренды оборудования в странах Европы делает уход за собой роскошью. В то же время российские клиники предлагают гибкое ценообразование, что делает поездку финансово оправданной даже с учетом транспортных расходов.

Топ-3 процедур, ради которых пересекают границы

Поскольку иностранные пациенты ограничены во времени и чаще всего прилетают короткими визитами, наибольшим спросом пользуются высокотехнологичные методики. Им необходим максимальный визуальный эффект всего за один сеанс.

Специалисты выделяют три главные технологические процедуры, ради которых едут туристы:

SMAS-лифтинг: безоперационная аппаратная подтяжка лица с помощью сфокусированного ультразвука. Выравнивает овал лица и работает с глубокими слоями кожи.

Микроигольчатый RF-лифтинг: радиочастотное омоложение, которое стимулирует регенерацию клеток и эффективно борется с первыми признаками старения.

Инъекции коллагеностимуляторов: уколы специальных препаратов, запускающих в организме естественную выработку собственного коллагена для восстановления плотности кожи.

Помимо сложных аппаратных процедур, стабильным спросом у зарубежных гостей пользуются и классические «инъекции красоты» — контурная пластика (моделирование филлерами) и ботулинотерапия для борьбы с мимическими морщинами.

Почему выбирают именно российских врачей: три главных фактора

Критерий оценки Ситуация в российских бьюти-клиниках Безопасность и препараты Используются полностью сертифицированные, качественные препараты. Зачастую это те же бренды, что и в лучших клиниках Европы. Квалификация кадров Российские дерматокосметологи обладают колоссальным практическим опытом и фундаментальным медицинским образованием. Скорость и формат Клиники адаптированы под экспресс-запросы: ставка делается на однократные процедуры с мгновенным результатом вместо долгих курсов.

Надежда Гаспарян подчеркивает, что сочетание передовых мировых технологий, строгого контроля за сертификацией материалов и высокой насмотренности российских врачей делает внутренний рынок эстетической медицины одним из самых конкурентоспособных в мире. Зарубежные пациенты получают премиальный европейский сервис и международные стандарты безопасности, но по гораздо более привлекательной цене.