Назван минимально допустимый объем памяти смартфона

Эксперты назвали новый минимальный объем памяти, который должен быть у современных смартфонов в 2026 году, сообщает Lada.kz.

256 ГБ — новый базовый стандарт для смартфонов

В 2026 году минимально допустимым объемом встроенной памяти для смартфонов следует считать 256 гигабайт. К такому выводу пришли специалисты технологического издания BGR, проанализировав современные сценарии использования мобильных устройств.

Ранее стандартом для большинства пользователей считались 128 ГБ, однако сегодня этого объема все чаще становится недостаточно.

Почему 128 ГБ больше не хватает

По словам редактора BGR Хосе Адорно, еще несколько лет назад 128 гигабайт памяти выглядели оптимальным решением для смартфонов. Этого объема хватало для установки приложений, хранения фото и видео, а также системных данных.

Однако рост качества мобильной съемки, увеличение размера приложений и активное использование кэшированных данных привели к тому, что свободное пространство заканчивается значительно быстрее.

Адорно отмечает, что современные пользователи все чаще сталкиваются с нехваткой памяти уже при среднем уровне использования устройства.

Практический опыт: сколько памяти нужно на самом деле

В качестве примера журналист привел собственный опыт использования смартфона. По его словам, на его устройстве сохранено около 200 ГБ данных — включая фотографии, музыку и кэш приложений.

При этом он подчеркнул, что не устанавливает большое количество программ, что еще раз демонстрирует: даже активный, но не экстремальный пользователь способен почти полностью заполнить 256 ГБ памяти.

«Похоже, 256 гигабайт — это то, на что вам следует ориентироваться», — отметил он.

Влияние искусственного интеллекта на требования к памяти

Отдельно специалисты обращают внимание на стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, которые также увеличивают требования к смартфонам.

Сервисы и локальные ИИ-модели требуют значительных ресурсов хранения. По оценкам аналитического агентства TrendForce, одна локальная модель искусственного интеллекта может занимать от 40 до 60 гигабайт памяти.

Это означает, что даже 256 ГБ встроенного хранилища в ближайшие годы могут оказаться недостаточными для части пользователей.

Вывод

Эксперты сходятся во мнении, что эпоха смартфонов с 128 ГБ памяти постепенно уходит в прошлое. Минимальным комфортным стандартом становится 256 ГБ, особенно с учетом роста мультимедийного контента и внедрения ИИ-технологий.